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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
BHB872/00
Produkcja zakończona
Czy lokówki Philips można używać na krótkich włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
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