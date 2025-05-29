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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
1200 W
Małe wymiary
Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt dzięki czemu z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.
Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Ta niewielka suszarka oferuje 3 zaprogramowane ustawienia temperatury i prędkości, które umożliwiają suszenie chłodnym powietrzem oraz szybkie lub łagodne suszenie.
4.8
z 5
68
Opinie
97%
poleca ten produkt
Milena Jakubowska
29/05/2025
Polska
Zadowolony klient
Świetna suszarka, która nada się na wszelkiego rodzaju wyjazdy.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Joker543
12/10/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dobra relacja ceny do jakości
Mała, składana, lekka suszarka, która dobrze suszy czyli robi swoją robotę.
Zalety
Lekka, mała
Wady
Trochę głośna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Klaudia K.
08/08/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra
Suszarka idealna na wyjazdu, mała, składana i ma zimny nawiew, czego małe suszarki często nie mają. Polecam.
Zalety
Zimny nadmuch
Wady
Mała moc
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka