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  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów
  • Wygodna pielęgnacja włosów

EssentialCareSuszarka

BHC010/10

4.8
| (68) Opinie | 97% poleca ten produkt
Wygodna pielęgnacja włosów
Nowa suszarka Philips Essential Care cechuje się ładnym wyglądem, niewielkimi wymiarami i dużą mocą wynoszącą 1200 W. Umożliwia to szybkie i delikatne suszenie włosów. Wygodne ustawienia zostały opracowane z myślą o różnych potrzebach w zakresie suszenia i pielęgnacji.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Wygodna pielęgnacja włosów

  • 1200 W

  • Małe wymiary

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt dzięki czemu z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

3 elastyczne zaprogramowane ustawienia suszenia do różnych potrzeb

3 elastyczne zaprogramowane ustawienia suszenia do różnych potrzeb

Ta niewielka suszarka oferuje 3 zaprogramowane ustawienia temperatury i prędkości, które umożliwiają suszenie chłodnym powietrzem oraz szybkie lub łagodne suszenie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

68

Opinie

97%

poleca ten produkt

29/05/2025

Polska

Polska

Zadowolony klient

Świetna suszarka, która nada się na wszelkiego rodzaju wyjazdy.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka

12/10/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dobra relacja ceny do jakości

Mała, składana, lekka suszarka, która dobrze suszy czyli robi swoją robotę.

Zalety

Lekka, mała

Wady

Trochę głośna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka

08/08/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobra

Suszarka idealna na wyjazdu, mała, składana i ma zimny nawiew, czego małe suszarki często nie mają. Polecam.

Zalety

Zimny nadmuch

Wady

Mała moc

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla EssentialCare BHC010/10 Suszarka

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie