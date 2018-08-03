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  • Bardzo małe wymiary ułatwiające codzienne suszenie
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  • Bardzo małe wymiary ułatwiające codzienne suszenie
  • Bardzo małe wymiary ułatwiające codzienne suszenie
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  • Bardzo małe wymiary ułatwiające codzienne suszenie

DryCare EssentialSuszarka do włosów

BHD001/00

4.8
| (10) Opinie | 100% poleca ten produkt
Bardzo małe wymiary ułatwiające codzienne suszenie
Suszarka o doskonałej mocy suszenia zmieści się w każdej torbie, więc w każdym miejscu możesz stworzyć wybraną fryzurę.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

EssentialCare, bardzo małe wymiary

Bardzo małe wymiary ułatwiające codzienne suszenie

  • Niewielki rozmiar

  • 1200 W

  • 2 wygodne ustawienia prędkości

Przewód o długości 1,8 m zapewnia maksymalną elastyczność

Przewód o długości 1,8 m zapewnia maksymalną elastyczność

Przewód o długości 1,8 m.

Moc 1200 W — delikatne suszenie

Moc 1200 W — delikatne suszenie

Ta kompaktowa suszarka Philips EssentialCare generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Mały rozmiar ułatwia przechowywanie

Mały rozmiar ułatwia przechowywanie

Ta suszarka o pomysłowej, nowoczesnej konstrukcji jest lekka i łatwa w użyciu, a jednocześnie tak mała, że można ją przechowywać niemal wszędzie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

10

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem spokojená

S fénem jsem moc spokojená, výkon dostatečný, mám jemné vlasy, takže jsou rychle suché. Fén je malý, design perfektní a pro mou potřebu občasného fénování naprosto vyhovující.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

02/08/2018

Česká republika

Česká republika

Malý, skladný, výkonný fén

Manželka mi vždycky nadávala, když jsem šel do sauny, že jí beru fén. Tak jsem byl nucen si koupit nový fén. Koupil jsem si menší, protože je to na cestování (saunu) skladnější. Teď máme každý svůj fén a já jsem nadšený! Kupodivu se mi zdá výkonnější v porovnání s tím jejím starým (velkým) fénem! Cena odpovídá kvalitě a my si od značky Philips kupujeme téměř všechny spotřebiče! Doporučuji!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů

12/05/2019

România

România

Uscare rapida

Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie