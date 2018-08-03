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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Niewielki rozmiar
1200 W
2 wygodne ustawienia prędkości
Przewód o długości 1,8 m.
Ta kompaktowa suszarka Philips EssentialCare generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Ta suszarka o pomysłowej, nowoczesnej konstrukcji jest lekka i łatwa w użyciu, a jednocześnie tak mała, że można ją przechowywać niemal wszędzie.
4.8
z 5
10
Opinie
100%
poleca ten produkt
IvanaM
03/08/2018
Česká republika
S produktem jsem spokojená
S fénem jsem moc spokojená, výkon dostatečný, mám jemné vlasy, takže jsou rychle suché. Fén je malý, design perfektní a pro mou potřebu občasného fénování naprosto vyhovující.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Miloslav007
02/08/2018
Česká republika
Malý, skladný, výkonný fén
Manželka mi vždycky nadávala, když jsem šel do sauny, že jí beru fén. Tak jsem byl nucen si koupit nový fén. Koupil jsem si menší, protože je to na cestování (saunu) skladnější. Teď máme každý svůj fén a já jsem nadšený! Kupodivu se mi zdá výkonnější v porovnání s tím jejím starým (velkým) fénem! Cena odpovídá kvalitě a my si od značky Philips kupujeme téměř všechny spotřebiče! Doporučuji!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Vysoušeč vlasů
AlexandraDumitru
12/05/2019
România
Uscare rapida
Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr