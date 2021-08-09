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Produkcja zakończona
Wydajne suszenie i pielęgnacja w podróży
Suszarka Philips Essential zapewnia skuteczne i delikatne suszenie włosów. Suszenie o mocy 1800 W i pielęgnacja jonowa zapewniają lśniące włosy. Kompaktowa konstrukcja ze składanym uchwytem sprawia, że nasze urządzenie sprawdzi się w każdym miejscu.
1800 W
Jonizacja
Składany uchwyt
Uniwersalne napięcie
Ta suszarka do włosów o mocy 1800 W generuje przepływ powietrza o optymalnym natężeniu, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze blasku.
Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy identycznym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.
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4.9
z 5
18
Opinie
100%
poleca ten produkt
Haban
09/08/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Jednoduše dobré
funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Data użycia 2020-07-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Data użycia 2020-07-09
Abequa
05/05/2021
Česká republika
Naprosto perfektní!
Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!
Zalety
Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Data użycia 2019-05-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Data użycia 2019-05-05
Tomasmizerak
10/04/2019
Česká republika
Vřele doporučuji tento fén
Kvalitní výrobek se studeným i teplým vzduchem. Zpracování výrobku je výborné. Doporučuji tento výrobek.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů