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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Mniej uszkodzeń włosów
Szybkie suszenie - moc 2100 W
6 ustawień temperatury i prędkości
Ta suszarka do włosów o mocy 2100 W generuje potężny przepływ powietrza, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Wyjątkowa nasadka ThermoProtect skutecznie miesza ciepłe i chłodne powietrze, zapewniając codzienną pielęgnację. Szybko suszy włosy jednocześnie obniżając temperaturę o 15°C.
Z łatwością wybieraj kombinację temperatury i prędkości, która najlepiej pasuje do Twoich włosów i stylu. Sześć różnych ustawień zapewnia precyzyjną kontrolę nad stylizacją.
4.8
z 5
433
Opinie
96%
poleca ten produkt
Polwin
10/09/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Suszarka
Super polecam suszarka i również do chłodzenia Rewelacja
Zalety
Super suszarka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD350/10 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD350/10 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect
Zebra13111997
07/06/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt jest naprawdę spoko
Jak za tą cenę naprawdę fajny sprzęt, wszystko działa tak jak należy. Narzeczona zadowolona.
Zalety
Działa tak jak należy
Wady
Mała prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHP398/00 Zestaw do stylizacji włosów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHP398/00 Zestaw do stylizacji włosów
Slawek65
12/01/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ok
Cicha i dobra oraz niedroga ,nawet moja 4 letnia córka pozwala suszyć włosy tą suszarka
Zalety
Ok
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD360/20 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD360/20 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect