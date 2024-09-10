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  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze
  • Wydajne suszenie w niższej temperaturze

Produkcja zakończona

Seria 3000Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect

BHD340/10

4.8
| (433) Opinie | 96% poleca ten produkt
Wydajne suszenie w niższej temperaturze
Wyjątkowa nasadka ThermoProtect skutecznie miesza ciepłe i chłodne powietrze, zapewniając codzienną pielęgnację.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

z nasadką ThermoProtect

Wydajne suszenie w niższej temperaturze

  • Mniej uszkodzeń włosów

  • Szybkie suszenie - moc 2100 W

  • 6 ustawień temperatury i prędkości

Delikatne suszenie o mocy 2100 W

Delikatne suszenie o mocy 2100 W

Ta suszarka do włosów o mocy 2100 W generuje potężny przepływ powietrza, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Nasadka ThermoProtect

Nasadka ThermoProtect

Wyjątkowa nasadka ThermoProtect skutecznie miesza ciepłe i chłodne powietrze, zapewniając codzienną pielęgnację. Szybko suszy włosy jednocześnie obniżając temperaturę o 15°C.

Precyzyjna kontrola dzięki 6 ustawieniom temperatury i prędkości

Precyzyjna kontrola dzięki 6 ustawieniom temperatury i prędkości

Z łatwością wybieraj kombinację temperatury i prędkości, która najlepiej pasuje do Twoich włosów i stylu. Sześć różnych ustawień zapewnia precyzyjną kontrolę nad stylizacją.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

433

Opinie

96%

poleca ten produkt

10/09/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Suszarka

Super polecam suszarka i również do chłodzenia Rewelacja

Zalety

Super suszarka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD350/10 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD350/10 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect

07/06/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt jest naprawdę spoko

Jak za tą cenę naprawdę fajny sprzęt, wszystko działa tak jak należy. Narzeczona zadowolona.

Zalety

Działa tak jak należy

Wady

Mała prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHP398/00 Zestaw do stylizacji włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series BHP398/00 Zestaw do stylizacji włosów

12/01/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ok

Cicha i dobra oraz niedroga ,nawet moja 4 letnia córka pozwala suszyć włosy tą suszarka

Zalety

Ok

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD360/20 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 3000 BHD360/20 Suszarka do włosów z nasadką ThermoProtect

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie