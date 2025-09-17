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Wszystkie serie

  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**

Odnowiony fabrycznie

5000 SeriesOdnowiona fabrycznie suszarka

BHD500/00R1

4.8
| (826) Opinie | 97% poleca ten produkt
Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
Technologia ThermoShield zapewnia doskonałą ochronę włosów przed uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą, aktywnie ustawiając temperaturę powietrza suszarki do optymalnego poziomu.
Poznaj wszystkie korzyści

Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej

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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

z technologią ThermoShield

Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**

  • 2100 W

  • Technologia ThermoShield

  • Podwójna jonizacja*

  • 3 ust. temperatury i 2 ust. prędkości

Technologia ThermoShield zapewnia doskonałą ochronę Twoich włosów

Technologia ThermoShield zapewnia doskonałą ochronę Twoich włosów

Czujnik wykrywający nadmierne ciepło aktywnie kontroluje temperaturę powietrza w suszarce, chroniąc włosy przed uszkodzeniem**. Utrzymuje temperaturę suszenia na optymalnym poziomie, dzięki czemu zapobiega przegrzaniu włosów.

Szybkie suszenie zapewnia profesjonalne rezultaty dzięki mocy 2100 W.

Szybkie suszenie zapewnia profesjonalne rezultaty dzięki mocy 2100 W.

Suszarka o mocy 2100 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

Podwójna jonizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy

Podwójna jonizacja zapewniająca gładkie i lśniące włosy

Ten wydajny system jonowy wytwarza do 40 milionów jonów* podczas jednego suszenia, dodając włosom blasku. Dzięki temu możesz cieszyć się lśniącymi, gładkimi włosami.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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Przypisy

  1. W porównaniu z BHD350 w górnym ustawieniu

  2. ustawienie ThermoShield