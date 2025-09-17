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Odnowiony fabrycznie
BHD500/00R1
Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
2100 W
Technologia ThermoShield
Podwójna jonizacja*
3 ust. temperatury i 2 ust. prędkości
Czujnik wykrywający nadmierne ciepło aktywnie kontroluje temperaturę powietrza w suszarce, chroniąc włosy przed uszkodzeniem**. Utrzymuje temperaturę suszenia na optymalnym poziomie, dzięki czemu zapobiega przegrzaniu włosów.
Suszarka o mocy 2100 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Ten wydajny system jonowy wytwarza do 40 milionów jonów* podczas jednego suszenia, dodając włosom blasku. Dzięki temu możesz cieszyć się lśniącymi, gładkimi włosami.
W porównaniu z BHD350 w górnym ustawieniu
ustawienie ThermoShield