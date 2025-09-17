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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
100% ochrona bez uszkodzeń termicznych
Szybkie suszenie - moc 2100 W
Podwójna jonizacja - 40 milionów jonów*
6 ustawień temperatury i prędkości
Czujnik wykrywający nadmierne ciepło aktywnie kontroluje temperaturę powietrza w suszarce, chroniąc włosy przed uszkodzeniem**. Utrzymuje temperaturę suszenia na optymalnym poziomie, dzięki czemu zapobiega przegrzaniu włosów.
Suszarka o mocy 2100 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Ten wydajny system jonowy wytwarza do 40 milionów jonów* podczas jednego suszenia, dodając włosom blasku. Dzięki temu możesz cieszyć się lśniącymi, gładkimi włosami.
4.8
z 5
826
Opinie
97%
poleca ten produkt
Borys Tom
17/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dobra na wszystko suszarka.
Zadowolony jestem z funkcji suszarki. Ciepłe i zimne powietrze doskonale wpływa na koncowy efekt czyli wygląd fryzury. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD514/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD514/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield
Krzysztof1654321
09/12/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Jak za te pieniądze to rewelacja. Nadmuch temperatury jest optymalny nie za gorący.
Zalety
Optymalna temperatura
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD514/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD514/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield
Stellunia
23/09/2024
Polska
Część promocji
Pracownik Philips
Zweryfikowany kupujący
Mega fajna lekka suszarka
[Employee of philipsglobal] skusiłam się opiniami o tej suszarce i są naprawdę trafione jest lekka bardzo szybko suszy włosy a mam długie i grube... nakładka idealnie sprawdza się przy stylizacji !
Zalety
moc lekka
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD500/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD500/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield
W porównaniu z BHD350 w górnym ustawieniu
ustawienie ThermoShield