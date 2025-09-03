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Seria 5000 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield
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BHD530/00
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Instrukcja obsługi
Wszystko (8)
Czym są jony mineralne i co one robią?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
5000 SeriesDyfuzor
Hair CareNasadka susząca
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