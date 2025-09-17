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Wszystkie serie

  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
  • Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**

Seria 5000Suszarka do włosów z technologią ThermoShield

BHD530/00

4.8
| (826) Opinie | 97% poleca ten produkt
Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**
Technologia ThermoShield zapewnia doskonałą ochronę włosów przed uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą, aktywnie ustawiając temperaturę powietrza suszarki do optymalnego poziomu.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

dzięki technologii ThermoShield

Szybkie suszenie bez uszkodzeń termicznych**

  • 100% ochrona bez uszkodzeń termicznych

  • 20% szybsze suszenie - moc 2300 W

  • Jony mineralne obniżają uszkodzenia UV

  • 6 ustawień temperatury i prędkości

Technologia ThermoShield zapewnia doskonałą ochronę Twoich włosów

Technologia ThermoShield zapewnia doskonałą ochronę Twoich włosów

Czujnik wykrywający nadmierne ciepło aktywnie kontroluje temperaturę powietrza w suszarce, chroniąc włosy przed uszkodzeniem**. Utrzymuje temperaturę suszenia na optymalnym poziomie, dzięki czemu zapobiega przegrzaniu włosów.

Suszenie szybsze o 20%*** i silny strumień powietrza dzięki mocy 2300 W

Suszenie szybsze o 20%*** i silny strumień powietrza dzięki mocy 2300 W

Mocniejszy strumień powietrza dzięki mocy 2300 W przyspiesza suszenie o 20%**, jednocześnie chroniąc włosy.

Silnik o dużej mocy wytwarza strumień powietrza o prędkości do 110 km/h****

Silnik o dużej mocy wytwarza strumień powietrza o prędkości do 110 km/h****

Wydajny silnik tej suszarki został opracowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach. Generuje strumień powietrza o prędkości do 110 km/h****, co zapewnia szybkie suszenie i ułatwia stylizacje.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

826

Opinie

97%

poleca ten produkt

17/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dobra na wszystko suszarka.

Zadowolony jestem z funkcji suszarki. Ciepłe i zimne powietrze doskonale wpływa na koncowy efekt czyli wygląd fryzury. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD514/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD514/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield

09/12/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Jak za te pieniądze to rewelacja. Nadmuch temperatury jest optymalny nie za gorący.

Zalety

Optymalna temperatura

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD514/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD514/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield

23/09/2024

Polska

Polska

Pracownik Philips

Zweryfikowany kupujący

Mega fajna lekka suszarka

[Employee of philipsglobal] skusiłam się opiniami o tej suszarce i są naprawdę trafione jest lekka bardzo szybko suszy włosy a mam długie i grube... nakładka idealnie sprawdza się przy stylizacji !

Zalety

moc lekka

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD500/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 5000 BHD500/00 Suszarka do włosów z technologią ThermoShield

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. W porównaniu z BHD350 w górnym ustawieniu

  2. ustawienie ThermoShield

  3. w porównaniu z podstawową suszarką

  4. przetestowano w laboratorium firmy Philips z dyszą w ustawieniu górnym

  5. mineralna jonowa po 6 miesiącach wystawienia na promieniowanie UV