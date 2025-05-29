Suszarka philips seria 7000 to spełnienie marzeń każdego kto pragnie mieć zdrowe zadbane włosy. Już po tygodniu użytkowania włosy przestały się puszyć za co odpowiada zapewne pielęgnacja jonowa jak również są pełne blasku. Przez lata miałam problem z puszacymi się i przetłuszczającymi włosami , zmiana kosmetyków również nie pomagała a wystarczyło zmienić suszarkę. Wyglądają dużo zdrowiej, są bardziej odżywione przez co przestały tak wypadać a to również było dużym problemem. Suszarka jest lekka i ledwo czuć ją w dłoni więc przyjemność z suszenia jest jeszcze większa. Kolejnym ogromnym plusem jest duży wybór ustawień temperatury i prędkości nadmuchu jak również system podwójnych czujników przez co nie ma możliwości palenia włosów co często się zdarza przy innych suszarkach. Naprawdę jestem zakochana i z czystym sumieniem polecam wszystkim, którzy jak ja chcą zadbać o swoje włosy.