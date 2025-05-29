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  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
  • 20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.

SuszarkaSeria 7000

BHD713/10

4.8
| (245) Opinie | 96% poleca ten produkt
20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.
Ciesz się szybkością i profesjonalnymi rezultatami dzięki suszarce do włosów serii 7000 firmy Philips. Technologia ThermoShield Advanced aktywnie mierzy i kontroluje temperaturę powietrza, aby chronić Twoje włosy przed uszkodzeniami spowodowanymi wysoką temperaturą*********.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

dzięki technologii ThermoShield Advanced

20% szybsza*. Lżejsza**. Nieniszcząca włosów********.

  • ThermoShield Advanced

  • Jony wodne, jony mineralne, jonizacja 8×

  • Blask włosów intensywniejszy o 60%*********

  • Szybkie, 4-minutowe suszenie

  • Suszenie o 20%** szybsze w porównaniu z suszarką o mocy 2300 W

ThermoShield Advanced chroni włosy przed przegrzaniem

ThermoShield Advanced chroni włosy przed przegrzaniem

System podwójnych czujników nieustannie monitoruje temperaturę w pomieszczeniu i dostosowuje ciepło strumienia powietrza 24 000 razy podczas każdego suszenia, aby chronić Twoje włosy przed przegrzaniem. Temperatura suszenia jest bardziej stabilna o 25% niezależnie od warunków otoczenia*********.

Silny strumień powietrza przyspiesza suszenie o 30%****

Silny strumień powietrza przyspiesza suszenie o 30%****

Innowacyjny wylot powietrza suszarki i przemyślana konstrukcja grzałki sprawiają, że włosy są suche już w 4 minuty****.

Jony wodne nawilżają Twoje włosy

Jony wodne nawilżają Twoje włosy

Odpowiednie nawilżenie nada Twoim włosom zdrowego i pełnego blasku wyglądu. Technologia jonów wodnych wytwarza ponad 1000 razy więcej nawilżenia niż suszenie bez tej funkcji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Poznaj recenzje produktów

4.8

z 5

245

Opinie

96%

poleca ten produkt

5
4
3
2
1

Agucha2

29/05/2025

Polska

świetna!!

super!!! lekka, poręczna, bardzo łagodna dla włosów i skóry...wspaniała

Zalety

lekka, zgrabna, działa cuda

Wady

nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000

Anita Gdynia

16/04/2025

Polska

Część promocji

Zweryfikowany kupujący

Doskonała suszarka

Suszarka spełnia moje oczekiwania. Umożliwia szybkie wysuszenie i ułożenie włosów. jest lekka i cicha. Przełączanie na zimny nawiew jest bardzo łatwe.

Zalety

Suszarka spełnia moje oczekiwania. Umożliwia szybkie wysuszenie i ułożenie włosów. jest lekka i cicha. Przełączanie na zimny nawiew jest bardzo łatwe.

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000

Małgorzatta

05/03/2025

Polska

Genialna!

Genialny produkt do zniszczonych włosów. Włosy schną szybko, bez nadmiernego grzania, skóra głowy wreszcie nie jest przesuszona, a włosy miękkie na całej długości. Nie sądziłam, że suszarka tyle może. Jestem zachwycona zakupem, to bardzo dobrze wydane pieniądze. Niepotrzebnie się zastanawiałam.

Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000

Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000

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Przypisy

  1. W porównaniu z suszarką Philips S5000 o mocy 2300 W

  2. W porównaniu z urządzeniem Philips MoistureProtect HP8280

  3. * Na podstawie średniego czasu suszenia wynoszącego 4 minuty

  4. * * Na podstawie testów na włosach o średniej długości (40 cm) osoby rasy białej przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych z użyciem najwyższych ustawień temperatury i prędkości nadmuchu. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

  5. * * * System jonów mineralnych po 6 miesiącach ekspozycji na promieniowanie UV

  6. * * * * W porównaniu z urządzeniem HP8232/20 z użyciem najwyższego ustawienia.

  7. * * * * * Urządzenie Philips MoistureProtect HP8280 z użyciem najwyższego ustawienia.

  8. * * * * * * Ustawienie Thermoshield Advance

  9. * * * * * * * W przypadku używania trybu Hot & Cold w porównaniu z naturalnym suszeniem włosów. Testy przeprowadzono w niezależnym instytucie badawczym w Stanach Zjednoczonych.