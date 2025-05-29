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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
ThermoShield Advanced
Jony wodne, jony mineralne, jonizacja 8×
Blask włosów intensywniejszy o 60%*********
Szybkie, 4-minutowe suszenie
Suszenie o 20%** szybsze w porównaniu z suszarką o mocy 2300 W
System podwójnych czujników nieustannie monitoruje temperaturę w pomieszczeniu i dostosowuje ciepło strumienia powietrza 24 000 razy podczas każdego suszenia, aby chronić Twoje włosy przed przegrzaniem. Temperatura suszenia jest bardziej stabilna o 25% niezależnie od warunków otoczenia*********.
Innowacyjny wylot powietrza suszarki i przemyślana konstrukcja grzałki sprawiają, że włosy są suche już w 4 minuty****.
Odpowiednie nawilżenie nada Twoim włosom zdrowego i pełnego blasku wyglądu. Technologia jonów wodnych wytwarza ponad 1000 razy więcej nawilżenia niż suszenie bez tej funkcji.
Poznaj recenzje produktów
4.8
z 5
245
Opinie
96%
poleca ten produkt
Agucha2
29/05/2025
Polska
świetna!!
super!!! lekka, poręczna, bardzo łagodna dla włosów i skóry...wspaniała
Zalety
lekka, zgrabna, działa cuda
Wady
nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000
Anita Gdynia
16/04/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonała suszarka
Suszarka spełnia moje oczekiwania. Umożliwia szybkie wysuszenie i ułożenie włosów. jest lekka i cicha. Przełączanie na zimny nawiew jest bardzo łatwe.
Zalety
Suszarka spełnia moje oczekiwania. Umożliwia szybkie wysuszenie i ułożenie włosów. jest lekka i cicha. Przełączanie na zimny nawiew jest bardzo łatwe.
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000
Małgorzatta
05/03/2025
Polska
Genialna!
Genialny produkt do zniszczonych włosów. Włosy schną szybko, bez nadmiernego grzania, skóra głowy wreszcie nie jest przesuszona, a włosy miękkie na całej długości. Nie sądziłam, że suszarka tyle może. Jestem zachwycona zakupem, to bardzo dobrze wydane pieniądze. Niepotrzebnie się zastanawiałam.
Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000
Przegląd ten został wykonany dla Suszarka BHD720/10 Seria 7000
W porównaniu z suszarką Philips S5000 o mocy 2300 W
W porównaniu z urządzeniem Philips MoistureProtect HP8280
* Na podstawie średniego czasu suszenia wynoszącego 4 minuty
* * Na podstawie testów na włosach o średniej długości (40 cm) osoby rasy białej przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych z użyciem najwyższych ustawień temperatury i prędkości nadmuchu. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
* * * System jonów mineralnych po 6 miesiącach ekspozycji na promieniowanie UV
* * * * W porównaniu z urządzeniem HP8232/20 z użyciem najwyższego ustawienia.
* * * * * Urządzenie Philips MoistureProtect HP8280 z użyciem najwyższego ustawienia.
* * * * * * Ustawienie Thermoshield Advance
* * * * * * * W przypadku używania trybu Hot & Cold w porównaniu z naturalnym suszeniem włosów. Testy przeprowadzono w niezależnym instytucie badawczym w Stanach Zjednoczonych.