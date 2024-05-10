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  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
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  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
  • Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli

StraightCare EssentialProstownica ThermoProtect

BHS377/00

4.8
| (138) Opinie | 94% poleca ten produkt
Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli
Długie płytki ceramiczne z keratyną i 10 ustawień temperatury umożliwiają łatwe i szybkie układanie włosów, a technologia ThermoProtect chroni je przed przegrzaniem.
Poznaj wszystkie korzyści

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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Gładkie i lśniące włosy dzięki pielęgnacji i kontroli

  • Technologia ThermoProtect

  • Płytki z keratyną

  • 10 ustawień temperatury

Technologia ThermoProtect

Technologia ThermoProtect

Technologia ThermoProtect rozprowadza ciepło równomiernie na płytkach, zapobiegając przegrzaniu i chroniąc włosy.

Płytki ceramiczne z keratyną zapewniają gładkie i lśniące włosy

Płytki ceramiczne z keratyną zapewniają gładkie i lśniące włosy

Płytki ceramiczne z keratyną łatwo przesuwają się po włosach, umożliwiając szybkie i łatwe układanie włosów.

Zakres temperatur od 160°C do 230°C

Zakres temperatur od 160°C do 230°C

Wybierz temperaturę z zakresu od 160°C do 230°C, aby zapewnić długotrwałe efekty i jednocześnie zminimalizować ryzyko uszkodzenia włosów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

138

Opinie

94%

poleca ten produkt

3
2

10/05/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetna

Prostownica świetnie prostuje włosy, nie niszczy ich. Za tę cenę super produkt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

28/06/2023

Polska

Polska

Doskonała w każdym calu

Długo zastanawiałam się nad idealną prostownica. Wybrałam bezkonkurencyjna Philips. 1. Przystepna cena moj porfel nie ucierpiał 2. Dziesięć poziomow nagrzewania dzieki czemu moge regulowac moc grzania 3.super kształt i wielkość idealnie pasuje do kobiecej ręki 4. Szybciutko sie narzewa rozczesze włosy i już mogę prostować 5. Gdy zapomne ją wyłączyć nie muszę myśleć że spali się dom - prostownica sama się wyłączy. 6. moje włosy nie niszczą się od wysokiej temperatury Szczeże polecam ją każdej kobiecie która ma niesforne puszące sie kręcone wlosy to

Zalety

Szybko się nagrzewa, na plus to że posiada tyle poziomów nagrzewania, poreczna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

18/02/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Przystępna cena za dobrą jakość

Polecam każdej kobiece która nie ma zbyt dużo czasu.

Zalety

Duża moc

Wady

Płytki mogłyby być większe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie