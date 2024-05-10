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Darmowa dostawa od 99 zł
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Technologia ThermoProtect
Płytki z keratyną
10 ustawień temperatury
Technologia ThermoProtect rozprowadza ciepło równomiernie na płytkach, zapobiegając przegrzaniu i chroniąc włosy.
Płytki ceramiczne z keratyną łatwo przesuwają się po włosach, umożliwiając szybkie i łatwe układanie włosów.
Wybierz temperaturę z zakresu od 160°C do 230°C, aby zapewnić długotrwałe efekty i jednocześnie zminimalizować ryzyko uszkodzenia włosów.
4.8
z 5
138
Opinie
94%
poleca ten produkt
KasiaST
10/05/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetna
Prostownica świetnie prostuje włosy, nie niszczy ich. Za tę cenę super produkt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Katarzyna D
28/06/2023
Polska
Doskonała w każdym calu
Długo zastanawiałam się nad idealną prostownica. Wybrałam bezkonkurencyjna Philips. 1. Przystepna cena moj porfel nie ucierpiał 2. Dziesięć poziomow nagrzewania dzieki czemu moge regulowac moc grzania 3.super kształt i wielkość idealnie pasuje do kobiecej ręki 4. Szybciutko sie narzewa rozczesze włosy i już mogę prostować 5. Gdy zapomne ją wyłączyć nie muszę myśleć że spali się dom - prostownica sama się wyłączy. 6. moje włosy nie niszczą się od wysokiej temperatury Szczeże polecam ją każdej kobiecie która ma niesforne puszące sie kręcone wlosy to
Zalety
Szybko się nagrzewa, na plus to że posiada tyle poziomów nagrzewania, poreczna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Joker84
18/02/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Przystępna cena za dobrą jakość
Polecam każdej kobiece która nie ma zbyt dużo czasu.
Zalety
Duża moc
Wady
Płytki mogłyby być większe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect