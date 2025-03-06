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Wszystkie serie

  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
  • Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*

Seria 5000 Prostownica

BHS520/00

4.8
| (586) Opinie | 97% poleca ten produkt
Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*
Stylizuj swoje włosy dzięki technologii ThermoShield. Zapewnia stałą temperaturę od nasady po końcówki włosów, mniej uszkodzeń spowodowanych wysoką temperaturą i zdrowy wygląd włosów. Intensywność połysku włosów dzięki podwójnej jonizacji pozwala stworzyć wiele pięknych fryzur bez puszenia.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

dzięki technologii ThermoShield

Lepszy efekt, mniej uszkodzeń termicznych*

  • Technologia ThermoShield

  • 50% szybsze prostowanie

  • Podwójna jonizacja dla lśniących włosów

  • Płytki z olejkiem arganowym

Technologia ThermoShield zmniejsza uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą

Technologia ThermoShield zmniejsza uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą

Technologia ThermoShield pozwala na wydajne stylizowanie przy mniejszych uszkodzeniach spowodowanych wysoką temperaturą. Czujnik reguluje temperaturę, aby włosy mogły być odpowiednio stylizowane od nasady aż po same końce.

50% szybsze prostowanie**

Gładkie płytki ułatwiają przesuwanie prostownicy po włosach, dzięki czemu stylizacja trwa krócej i zapewnia wspaniałe rezultaty.

Podwójna jonizacja*** zapewnia gładkie i lśniące włosy

Ten wydajny system jonowy zapewnia podwójną jonizację podczas każdej stylizacji, dodając włosom blasku. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski. Dzięki temu możesz cieszyć się gładkimi i lśniącymi włosami.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

586

Opinie

97%

poleca ten produkt

06/03/2025

Polska

Polska

Polecam

Świetna prostownica wcześniej miałam remingtona i philips zdecydowanie lepsza

Zalety

Niezawodna

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHS752/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHS752/00 Prostownica

09/12/2024

Polska

Polska

Idealna prostownica!

Idealna prostownica! Miałam już dwie różne prostownice ale ta wszystkich jest najlepsza mam bardzo długie włosy które bardzo się puszą i elektryzują. Prostownica świetnie daje sobie z nimi radę nie elektryzuje włosów i dosłownie chwilę zajmuje mi wyprostowanie ich. Zmiana temperatury prostownicy to bardzo duży plus a pokrowiec na którym mogę odłożyć gorącą prostownicę i jest świetny. Bardzo polecam tą prostownicę.

Zalety

Szybko się nagrzewa, nie elektryzuje włosów, świetnie wygładza włosy

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5000 Seria BHS515/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5000 Seria BHS515/00 Prostownica

22/11/2024

Polska

Polska

rewelacja

Jeżeli chcesz mieć piekne niezniszone włosy bez efektu puszenia to ten produkt jest dla Ciebie. Łatwy w użyciu nie zniszczy i nie wysusza włosów/temperatura sama się dostosowuje/Polecam

Zalety

łatwy w użyciu nie puszy włosa nie niszczy długotrwały efekt

Wady

trochę nie poręczna ale można się przstosować

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5000 Seria BHS515/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5000 Seria BHS515/00 Prostownica

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Przypisy

  1. Takie same efekty stylizacji uzyskano przy mniejszym narażeniu na działanie wysokiej temperatury — przy 180°C w porównaniu z modelem HP8361 przy 210°C.

  2. w por. z HP8361