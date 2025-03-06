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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Technologia ThermoShield
50% szybsze prostowanie
Podwójna jonizacja dla lśniących włosów
Płytki z olejkiem arganowym
Technologia ThermoShield pozwala na wydajne stylizowanie przy mniejszych uszkodzeniach spowodowanych wysoką temperaturą. Czujnik reguluje temperaturę, aby włosy mogły być odpowiednio stylizowane od nasady aż po same końce.
Gładkie płytki ułatwiają przesuwanie prostownicy po włosach, dzięki czemu stylizacja trwa krócej i zapewnia wspaniałe rezultaty.
Ten wydajny system jonowy zapewnia podwójną jonizację podczas każdej stylizacji, dodając włosom blasku. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski. Dzięki temu możesz cieszyć się gładkimi i lśniącymi włosami.
4.8
z 5
586
Opinie
97%
poleca ten produkt
Tajemnicza
06/03/2025
Polska
Polecam
Świetna prostownica wcześniej miałam remingtona i philips zdecydowanie lepsza
Zalety
Niezawodna
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHS752/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHS752/00 Prostownica
PaulinaWit
09/12/2024
Polska
Część promocji
Idealna prostownica!
Idealna prostownica! Miałam już dwie różne prostownice ale ta wszystkich jest najlepsza mam bardzo długie włosy które bardzo się puszą i elektryzują. Prostownica świetnie daje sobie z nimi radę nie elektryzuje włosów i dosłownie chwilę zajmuje mi wyprostowanie ich. Zmiana temperatury prostownicy to bardzo duży plus a pokrowiec na którym mogę odłożyć gorącą prostownicę i jest świetny. Bardzo polecam tą prostownicę.
Zalety
Szybko się nagrzewa, nie elektryzuje włosów, świetnie wygładza włosy
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5000 Seria BHS515/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5000 Seria BHS515/00 Prostownica
Sylpedr
22/11/2024
Polska
Część promocji
rewelacja
Jeżeli chcesz mieć piekne niezniszone włosy bez efektu puszenia to ten produkt jest dla Ciebie. Łatwy w użyciu nie zniszczy i nie wysusza włosów/temperatura sama się dostosowuje/Polecam
Zalety
łatwy w użyciu nie puszy włosa nie niszczy długotrwały efekt
Wady
trochę nie poręczna ale można się przstosować
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5000 Seria BHS515/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5000 Seria BHS515/00 Prostownica
Takie same efekty stylizacji uzyskano przy mniejszym narażeniu na działanie wysokiej temperatury — przy 180°C w porównaniu z modelem HP8361 przy 210°C.
w por. z HP8361