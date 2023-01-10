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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
z technologią SplitStop
zapobiega rozdwajaniu się końcówek
Pielęgnacja jonowa
Dodatek keratyny
Naszym sekretem zapewniającym doskonałą ochronę przed rozdwajaniem się końcówek jest technologia SplitStop. Stanowi ona wyjątkowe połączenie czujnika UniTemp i naszych gładkich płytek ceramicznych. Czujnik UniTemp chroni włosy przed działaniem nadmiernie wysokiej temperatury, a płytki grzejne gwarantują minimalne tarcie, doskonale zapobiegając rozdwajaniu się końcówek.
Czujnik UniTemp chroni włosy przed działaniem nadmiernego ciepła, zapewniając bardziej stałą temperaturę w celu uzyskania lepszej wydajności: teraz możesz osiągnąć taki sam efekt przy temperaturze niższej o 20°C**. Stwórz idealny styl ze zdrowymi, pełnymi życia końcówkami.
Keratyna to podstawowy składnik włosów, który sprawia, że są one mocne, zdrowe i wspaniale wyglądają. Powłoka ceramiczna jest wzbogacona keratyną, aby ułatwić dbanie o zdrowie włosów.
4.8
z 5
163
Opinie
97%
poleca ten produkt
Marta z Gdyni
10/01/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepsza !
Prostownica jest super . Włosy są gładkie i delikatne . Okrągły wygląd pomaga robić piękne fale . Szybko się nagrzewa.
Zalety
Nie uszkadza włosów
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends
Ewciunia
20/12/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prostownica
Polecam bardzo fajny produkt estetycznie wykonana, szybko się nagrzewa i jest poreczna
Zalety
Lekka, poręczna i w rozsądnej cenie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS677/00 Prostownica Sublime Ends
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS677/00 Prostownica Sublime Ends
WerkaK
23/04/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prostownica warta swojej ceny
Dobrze prostuje włosy nie niszcząc ich. Lekka i prosta w obsłudze, dobra jakość materiałów
Zalety
Dobra jakość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StraightCare BHS675/00 Prostownica Vivid Ends
po symulacji 2-letniego użytkowania obejmującego prostowanie w temperaturze 200°C typowych europejskich włosów bez rozdwojonych końcówek
temperatura włosów i test konsumencki w porównaniu do modelu HP8344