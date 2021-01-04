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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Do nóg, ciała, twarzy i stóp
Dyski ceram. chwytające drobne włoski
5 zabiegi pielęgnacji ciała
+ 9 akcesoriów
Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z materiału ceramicznego o fakturowanej powierzchni, który delikatnie usuwa nawet najdrobniejsze włoski oraz włoski 4 razy krótsze niż w przypadku depilacji woskiem. Dzięki dyskom o niespotykanej wcześniej szybkości (2200 obr./min) zapewnia najszybsze usuwanie włosów.
Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.
Nagradzane wzornictwo* urządzenia do depilacji bez wysiłku
4.4
z 5
286
Opinie
87%
poleca ten produkt
Żyrafa2020
04/01/2021
Polska
Polecam
Bardzo wygodny i praktyczny, światełko jest rewelacyjne, dzięki niemu lepiej widać włoski. Cichy i ma 2 predkosci. Polecam.
Zalety
światełko,
Wady
tarka do pięt słaba:(
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE652/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE652/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
marta_gdynia
21/05/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Depilator wart polecenia
Depilator bardzo wygodny w użyciu, skutecznie usuwa zbędne owłosienie. Długość pracy na baterii i stosunkowo krótki czas ładowania jest zadowalający. Dla mnie większość końcówek jest zbędna, nie są praktycznie i nie używam ich. Gdybym miała do wyboru wybrałabym sam depilator, plus końcówkę trymer do bikinii. Nie warto dopłacać za pozostałe końcówki.
Zalety
poręczny, skuteczny, praca na baterii, praktyczna końcówka do bikinii
Wady
duża ilość niepraktycznych końcówek/akcesoriów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE652/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE652/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Elektrobogus
05/05/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Depilator dla żony
Super jakość, dobra cena , dużo dodatkowych funkcji.
Zalety
Wielozadaniowy
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE650/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Satinelle Prestige BRE650/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
iF Design Award 2016 — nagroda za wzornictwo