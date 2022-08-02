5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Usuwanie włosów
Wszystkie serie
Depilator Seria 8000 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Obsługa klienta
BRE710/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności UE
Wszystko (9)
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Czy mozna uszkodzić naczynia limfatyczne pod pachami podczas używania depilatora?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czy można bezpiecznie używać siateczki golącej na całym ciele?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
EpilatorRękawica złuszczająca
Lady shavers PhilipsEtui
EpilatorGłowica przycinająca
Etui
Trymer
Zestaw pęsety
Satinelle/Epilator series 8000Głowica goląca
Epilator series 8000Głowica depilująca
Epilators series 8000Zasilacz
Satinelle/Epilator series 8000Nasadka do obszarów wrażliwych
Epilator series 8000Nasadka do napinania skóry
Siateczka goląca
Depilator Philips głośno pracuje
Moja skóra jest podrażniona po użyciu depilatora Philips
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!