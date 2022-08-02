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BRE740/90

Seria 9000 Dla całego ciała

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  • Film przedstawiający depilator z serii 8000 — jak używać, jak depilować, stosowanie na sucho
    Film przedstawiający depilator z serii 8000 — jak używać, jak depilować, stosowanie na sucho
  • Video zum Epilierer der 8000er-Serie
    Video zum Epilierer der 8000er-Serie

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Instrukcje oraz dokumentacja

Skrócona instrukcja obsługi

  • PDF plik, 744.6 kB
  • 30 October 2023

Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami

  • PDF plik, 3.1 MB
  • 18 September 2025

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