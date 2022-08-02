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Skrócona instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Wszystko (7)
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Jak zmienić ustawienia prędkości depilatora Philips?
EpilatorRękawica złuszczająca
Lady shavers PhilipsEtui
EpilatorGłowica przycinająca
Etui
Trymer
Zestaw pęsety
Epilator series 8000Głowica do szczotki złuszczającej
Satinelle/Epilator series 8000Nasadka do obszarów wrażliwych
Depilator Philips nie działa
Depilator Philips nie ładuje się
Depilator firmy Philips nie usuwa skutecznie włosów
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