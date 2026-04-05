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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Rozwiązanie typu „wszystko w jednym”
Do pielęgnacji skóry i usuwania włosów
+12 akcesoriów
Technologia Double Action nieustannie synchronizuje każdy ruch długich, ceramicznych pęset, co pozwala skutecznie usuwać włoski o długości nawet 0,5 mm. Szeroka głowica depilatora wyposażona w pęsety dłuższe o 50% usuwa więcej włosów za jednym razem*, pozwalając Ci cieszyć się gładką skórą przez kilka tygodni.
Nasze pęsety wykonują również więcej obrotów na minutę niż w depilatorze Braun Silk-épil 9.
32 ceramiczne pęsety z hipoalergicznego materiału zapewniają delikatną depilację — przesuwają się po skórze łatwo, lepiej do niej przylegając* i powodując mniejsze tarcie. Według 91% kobiet depilacja jest przyjemna dla skóry**.
4.6
z 5
733
Opinie
91%
poleca ten produkt
Jeanny Black
05/04/2026
Polska
Jestem bardzo zadowolona z zakupu Philips, trymer do bikini jest świetny .
Przegląd ten został wykonany dla Depilator Seria 8000 BRE735/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Przegląd ten został wykonany dla Depilator Seria 8000 BRE735/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Fanka Philips nr 1
28/11/2025
Polska
Część promocji
Nogi gładkie, stopy gładkie - czego chcieć więcej!
Set Series 9000 BRE770/92 totalnie odmienił moją pielęgnację! Moje nogi po nim są tak gładkie i miękkie, że aż trudno przestać je dotykać. Depilator działa wyjątkowo delikatnie, a jednocześnie dokładnie — pierwszy raz nie mam podrażnień, tylko jedwabistą skórę. Golarka to mój ratunek w pośpiechu: szybka, delikatna, zostawia skórę miękką i zadbaną. A „przyrząd do stóp”? Czyste spa w domu. Stopy są po nim gładkie jak po profesjonalnym pedicure. Ten zestaw to idealne „wszystko w jednym”. Skóra wygląda lepiej, ja czuję się lepiej ! Polecam z całego serca!
Zalety
Prosty w obsłudze, mały, poręczny, praktyczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Dla całego ciała
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Dla całego ciała
swita77
27/11/2025
Polska
Część promocji
Wiele urządzeń w jednym
To świetny zestaw, jedno urządzenie zamiast kilku. Zawiera kilka nasadek: depilator do ciała, depilator do twarzy, nasadkę golącą, pilnik do pedicure, szczotkę do oczyszczania skóry, a także akcesoria do czyszczenia i etui. Depilacja jest bezbolesna, a urządzenie łatwe w czyszczeniu. Kolejna zaleta to możliwość używania urządzenia na sucho i na mokro. Dzięki temu wielofunkcyjnemu urządzeniu można mieć swój domowy gabinet kosmetyczny w domu, zadbać o siebie od stóp do głów i cieszyć się gładką skórą przez długi czas!
Przegląd ten został wykonany dla Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Dla całego ciała
Przegląd ten został wykonany dla Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Dla całego ciała
w porównaniu z depilatorami Philips Satinelle Advanced i Satinelle Prestige
Badanie CLT przeprowadzone w Niemczech w 2019 roku na grupie 153 osób