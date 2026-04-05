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Wszystkie serie

  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
  • Gładka skóra. Całkowita pewność siebie

Seria 9000Dla całego ciała

BRE740/90

4.6
| (733) Opinie | 91% poleca ten produkt
Gładka skóra. Całkowita pewność siebie
Zestaw do pielęgnacji całego ciała serii 9000 to kompleksowe, luksusowe rozwiązanie zapewniające gładką skórę od stóp do głów. Zawiera dwanaście akcesoriów, w tym trymer ołówkowy i wiele nakładek. Umożliwia pielęgnację skóry, brwi, ciała oraz stóp.
Poznaj wszystkie korzyści

Pielęgnacja skóry. Usuwanie włosów. Pedicure

Gładka skóra. Całkowita pewność siebie

  • Rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

  • Do pielęgnacji skóry i usuwania włosów

  • +12 akcesoriów

Gładka skóra przez długie tygodnie dzięki naszemu depilatorowi

Gładka skóra przez długie tygodnie dzięki naszemu depilatorowi

Technologia Double Action nieustannie synchronizuje każdy ruch długich, ceramicznych pęset, co pozwala skutecznie usuwać włoski o długości nawet 0,5 mm. Szeroka głowica depilatora wyposażona w pęsety dłuższe o 50% usuwa więcej włosów za jednym razem*, pozwalając Ci cieszyć się gładką skórą przez kilka tygodni.

Nasz najszybszy depilator

Nasz najszybszy depilator

Nasze pęsety wykonują również więcej obrotów na minutę niż w depilatorze Braun Silk-épil 9.

32 ceramiczne hipoalergiczne pęsety zapewniają delikatną depilację

32 ceramiczne hipoalergiczne pęsety zapewniają delikatną depilację

32 ceramiczne pęsety z hipoalergicznego materiału zapewniają delikatną depilację — przesuwają się po skórze łatwo, lepiej do niej przylegając* i powodując mniejsze tarcie. Według 91% kobiet depilacja jest przyjemna dla skóry**.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

733

Opinie

91%

poleca ten produkt

05/04/2026

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolona z zakupu Philips, trymer do bikini jest świetny .

Przegląd ten został wykonany dla Depilator Seria 8000 BRE735/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Przegląd ten został wykonany dla Depilator Seria 8000 BRE735/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

28/11/2025

Polska

Polska

Nogi gładkie, stopy gładkie - czego chcieć więcej!

Set Series 9000 BRE770/92 totalnie odmienił moją pielęgnację! Moje nogi po nim są tak gładkie i miękkie, że aż trudno przestać je dotykać. Depilator działa wyjątkowo delikatnie, a jednocześnie dokładnie — pierwszy raz nie mam podrażnień, tylko jedwabistą skórę. Golarka to mój ratunek w pośpiechu: szybka, delikatna, zostawia skórę miękką i zadbaną. A „przyrząd do stóp”? Czyste spa w domu. Stopy są po nim gładkie jak po profesjonalnym pedicure. Ten zestaw to idealne „wszystko w jednym”. Skóra wygląda lepiej, ja czuję się lepiej ! Polecam z całego serca!

Zalety

Prosty w obsłudze, mały, poręczny, praktyczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Dla całego ciała

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Dla całego ciała

27/11/2025

Polska

Polska

Wiele urządzeń w jednym

To świetny zestaw, jedno urządzenie zamiast kilku. Zawiera kilka nasadek: depilator do ciała, depilator do twarzy, nasadkę golącą, pilnik do pedicure, szczotkę do oczyszczania skóry, a także akcesoria do czyszczenia i etui. Depilacja jest bezbolesna, a urządzenie łatwe w czyszczeniu. Kolejna zaleta to możliwość używania urządzenia na sucho i na mokro. Dzięki temu wielofunkcyjnemu urządzeniu można mieć swój domowy gabinet kosmetyczny w domu, zadbać o siebie od stóp do głów i cieszyć się gładką skórą przez długi czas!

Przegląd ten został wykonany dla Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Dla całego ciała

Przegląd ten został wykonany dla Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Dla całego ciała

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. w porównaniu z depilatorami Philips Satinelle Advanced i Satinelle Prestige

  2. Badanie CLT przeprowadzone w Niemczech w 2019 roku na grupie 153 osób