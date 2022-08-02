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Usuwanie włosów
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Beauty Set Series 9000 Dla całego ciała
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Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (9)
Czy mozna uszkodzić naczynia limfatyczne pod pachami podczas używania depilatora?
Czy można bezpiecznie używać siateczki golącej na całym ciele?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
EpilatorRękawica złuszczająca
Lady shavers PhilipsEtui
Nasadka zabezpieczająca
Pokrywka komory baterii
EpilatorGłowica przycinająca
Etui
Trymer
Zestaw pęsety
Satinelle/Epilator series 8000Głowica goląca
Epilators series 8000Głowica depilująca
Epilators series 8000Zasilacz
Epilator series 8000Głowica do szczotki złuszczającej
Satinelle/Epilator series 8000Nasadka do obszarów wrażliwych
Siateczka goląca
Depilator Philips nie ładuje się
Depilator Philips nie działa
Depilator firmy Philips nie usuwa skutecznie włosów
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