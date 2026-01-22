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Lumea IPL 7000 SeriesUrządzenie IPL do depilacji światłem

BRI921/00

4.5
| (1180) Opinie | 91% poleca ten produkt

1 Nagroda

Doskonałe rezultaty i jakość
Lumea IPL Advanced zapewnia efektywne i długotrwałe rezultaty dzięki specjalnym nasadkom do każdej części ciała oraz aplikacji Lumea IPL. Zasilanie sieciowe.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Ciesz się gładką skórą przez 12 miesięcy*

Doskonałe rezultaty i jakość

  • 5 manualnych ustawień intensywności

  • 2 nasadki: do ciała i twarzy

  • Aplikacja Lumea IPL

  • Zasilanie sieciowe

  • + trymer ołówkowy (HP6388)

Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała z dwiema nasadkami

Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała z dwiema nasadkami

Różne głowice przeznaczone do depilacji twarzy i ciała pracują z inną prędkością i precyzją, zapewniając delikatność zabiegu także we wrażliwych obszarach. Nasadka do twarzy zawiera wbudowany filtr światła gwarantujący dokładność.

Zoptymalizuj swoje zabiegi za pomocą aplikacji Philips Lumea IPL

Nasza bezpłatna aplikacja pomoże Ci zaplanować i zrealizować harmonogram zabiegów, a następnie poprowadzi Cię krok po kroku przez każdą sesję. Aplikację pobrało ponad 2,1 miliona użytkowników.

Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji

Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji

Firma Philips — lider w dziedzinie rozwiązań technologicznych dla zdrowia — opracowała urządzenie do depilacji Lumea IPL we współpracy z dermatologami, dzięki czemu jest ono proste w użyciu, skuteczne i bezpieczne. Zastosowanie technologii używanej w profesjonalnych salonach sprawia, że zapewnia ono bardzo delikatne usuwanie owłosienia, także we wrażliwych obszarach ciała.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612375

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

1180

Opinie

91%

poleca ten produkt

22/01/2026

Polska

Polska

Jest świetny

W pełni zasługuje na 5 gwiazdek. Jestem po 3 zabiegu i zostało bardzo mało wlosk9 Ów, efekty są świetne. Polecam :)

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

15/05/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

super produkt

Lumea działa bez zarzutów. Włoski stopniowo zanikają. Jest prosta w obsłudze. Aplikacja do urządzenia również jest przydatna.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

16/04/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonały produkt

Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Stosowany zgodnie z instrukcją usuwa 99% owłosienia.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

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Przypisy

  1. Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 82% na łydkach

  2. Mierzone na nogach, 67% badanych z grupy 45 kobiet miało wynik 85% lub wyższy.