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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Wyposażone w technologię SenseIQ
Do ciała i twarzy
Z czujnikiem SmartSkin
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła pulsacyjnego (Intense Pulsed Light). Philips Lumea naświetla cebulki włosa delikatnymi impulsami światła, co stymuluje mieszek włosowy do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia. Zabieg zapobiegający odrastaniu włosów jest bezpieczny i łagodny, nawet jeśli jest przeprowadzany na delikatnych częściach ciała. Urządzenie Philips Lumea zostało przetestowane w warunkach klinicznych i opracowane we współpracy z dermatologami, aby umożliwić łatwe i efektywne przeprowadzanie zabiegów w domowym zaciszu.
Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie 92% po zastosowaniu trzech zabiegów**. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem zabiegów co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez sześć miesięcy*.
Philips Lumea Prestige zapewnia skuteczne działanie w przypadku wielu różnych typów włosów i skóry. Sprawdza się w przypadku włosów o naturalnym kolorze (ciemny blond, brąz, czarny) oraz różnych odcieni skóry (od bardzo jasnej po ciemnobrązową). Podobnie jak w przypadku innych zabiegów IPL urządzenia Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasny blond lub rudym ani w przypadku bardzo ciemnej skóry. Wynika to z konieczności zachowania dużego kontrastu pomiędzy pigmentem włosów a skóry.
Nagrody
4.7
z 5
235
Opinie
95%
poleca ten produkt
08/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam, działa.
Urządzenie bardzo skuteczne, ale trzeba konsekwentnie wykonywać zabiegi. Żałuję że tak długo zwlekałam z zakupem. Polecam.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 8000 BRI940/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2025-01-08
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 8000 BRI940/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2025-01-08
Pani x
06/01/2021
Polska
Rewelacja
Żałuję, że tak długo zastanawiałam się nad zakupem tego produktu. Działa identycznie jak profesjonalne zabiegi, a w rezultacie wychodzi dużo taniej. Polecam!!!
Zalety
Perfekcyjne dzialanie
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Prestige BRI950/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Date of Use 2019-12-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Prestige BRI950/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Date of Use 2019-12-06
Mmm76
01/11/2020
Polska
Super
Super, działanie, widać efekty i w cale nie boli:)
Zalety
Szybkość działania, brak bólu,
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Prestige BRI950/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Prestige BRI950/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 78% na nogach, 64% w okolicach bikini, 65% pod pachami
Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 badanych z grupy 55 kobiet miało wynik 92% lub wyższy
* W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów
* * Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 56 kobiet po 3 zabiegach pod pachami, w okolicy bikini i na nogach oraz 2 zabiegach na twarzy
* * * Żywotność lampy nie powoduje wydłużenia 2-letniej światowej gwarancji firmy Philips