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  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
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  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
  • SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli

Lumea 9000 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

BRI955/00

4.5
| (724) Opinie | 90% poleca ten produkt
SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli
Nasz najbardziej wydajny depilator IPL – efekt utrzymujący się przez 12 miesięcy po pełnym cyklu zabiegów**. Philips Lumea IPL 9000 z technologią SenseIQ zapewnia długotrwały efekt depilacji, którą dokonasz samodzielnie w domowym zaciszu. Spersonalizowane porady i harmonogramy aplikacji Lumea IPL pozwalają na długo cieszyć się gładką skórą.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki naszej najskuteczniejszej depilacji IPL

SenseIQ — spersonalizowana depilacja bez kabli

  • Czujnik SmartSkin

  • 3 inteligentne nasadki: do ciała, twarzy, precyzyjna

  • Aplikacja Lumea IPL

  • Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Szybkie rezultaty z zabiegami tylko co 2 tygodnie

Szybkie rezultaty z zabiegami tylko co 2 tygodnie

Rozpocznij od fazy początkowej składającej się z 4 zabiegów wykonywanych co 2 tygodnie — to o połowę mniej zabiegów niż w przypadku innych marek.

Urządzenie Philips Lumea IPL z technologią SenseIQ ma 5 ustawień światła. Czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie.

Urządzenie Philips Lumea IPL z technologią SenseIQ ma 5 ustawień światła. Czujnik SmartSkin sprawdza odcień skóry i wskazuje najlepsze ustawienie.

Urządzenia serii Lumea 9000 zostały wyposażone w pięć regulowanych ustawień mocy światła. Nasz czujnik SmartSkin analizuje odcień skóry, aby wybrać ustawienia zapewniające największy komfort zabiegu. Inteligentne nasadki dostosowują zabieg do każdego obszaru ciała.

Philips Lumea 9000 umożliwia wygodną depilację w trudno dostępnych obszarach. Jest także beprzewodowy!

Philips Lumea 9000 umożliwia wygodną depilację w trudno dostępnych obszarach. Jest także beprzewodowy!

Urządzenie Philips Lumea zostało zaprojektowane tak, aby było wygodne i łatwe w użyciu. Urządzenie podłączone przewodowo umożliwia szybkie leczenie dużych obszarów ciała, takich jak nogi, lub korzystanie z trybu akumulatorowego w celu precyzyjnego leczenia trudno dostępnych obszarów ciała.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

724

Opinie

90%

poleca ten produkt

09/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Można w domu na spokojnie zrobić sobie sesję. Bez wychodzenia, umawiania, straty czasu. A po wszystkich wykonanych zabiegach zgodnie z planem urządzenie zostaje pod ręką na zabiegi przypominające. Naprawdę warto.

Zalety

Łatwy w obsłudze.

Wady

Trochę szybko się nagrzewa przy większych parametrach.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

19/01/2026

Polska

Polska

Polecam!

Jestem dopiero po 3 zabiegach stosowanych na wąsach i już widzę dużą zmianę. Chociaż moje włosy są w tym miejscu z natury raczej mniej gęste i jaśniejsze to dzięki laserowi stały sie one praktycznie niezauważalne. Zdecydowanie polecam.

Zalety

Osobiście przy i po zabiegach nie czułam żadnego bólu ani swędzenia. Szybkie efekty. Łatwe w obsłudze.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea 9000 BRI955/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea 9000 BRI955/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

05/08/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super urządzenie - bardzo polecam

Super urządzenie do domowej depilacji światłem. Nie jest co prawda tak mocne i skuteczne jak w salonach kosmetycznych, ale na domowe warunki daje radę. Przy regularnym stosowaniu naprawdę widać efekty. No i cena jest nieporównywalnie niższa, ponieważ urządzenie kosztuje tyle co jeden zabieg depilacji na całe ciało. Jak dla mnie to wygodniejsza opcja niż wizyty w salonie kosmetycznym. Dodatkowo aplikacja pilnuje terminu kolejnych zabiegów. Sama obsługa urządzenia bardzo łatwa.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

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Przypisy

  1. Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami

  2. Przy przestrzeganiu harmonogramu zabiegów. Obliczono w przypadku stosowania na łydkach, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.

  3. * W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u różnych osób.

  4. * * Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet osiąga 92% lub więcej wyników.