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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Czujnik SmartSkin
3 inteligentne nasadki: do ciała, twarzy, precyzyjna
Aplikacja Lumea IPL
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
Rozpocznij od fazy początkowej składającej się z 4 zabiegów wykonywanych co 2 tygodnie — to o połowę mniej zabiegów niż w przypadku innych marek.
Urządzenia serii Lumea 9000 zostały wyposażone w pięć regulowanych ustawień mocy światła. Nasz czujnik SmartSkin analizuje odcień skóry, aby wybrać ustawienia zapewniające największy komfort zabiegu. Inteligentne nasadki dostosowują zabieg do każdego obszaru ciała.
Urządzenie Philips Lumea zostało zaprojektowane tak, aby było wygodne i łatwe w użyciu. Urządzenie podłączone przewodowo umożliwia szybkie leczenie dużych obszarów ciała, takich jak nogi, lub korzystanie z trybu akumulatorowego w celu precyzyjnego leczenia trudno dostępnych obszarów ciała.
4.5
z 5
724
Opinie
90%
poleca ten produkt
Katarzyna z Gdyni
09/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Można w domu na spokojnie zrobić sobie sesję. Bez wychodzenia, umawiania, straty czasu. A po wszystkich wykonanych zabiegach zgodnie z planem urządzenie zostaje pod ręką na zabiegi przypominające. Naprawdę warto.
Zalety
Łatwy w obsłudze.
Wady
Trochę szybko się nagrzewa przy większych parametrach.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Ksaja293
19/01/2026
Polska
Polecam!
Jestem dopiero po 3 zabiegach stosowanych na wąsach i już widzę dużą zmianę. Chociaż moje włosy są w tym miejscu z natury raczej mniej gęste i jaśniejsze to dzięki laserowi stały sie one praktycznie niezauważalne. Zdecydowanie polecam.
Zalety
Osobiście przy i po zabiegach nie czułam żadnego bólu ani swędzenia. Szybkie efekty. Łatwe w obsłudze.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea 9000 BRI955/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea 9000 BRI955/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Marsza
05/08/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super urządzenie - bardzo polecam
Super urządzenie do domowej depilacji światłem. Nie jest co prawda tak mocne i skuteczne jak w salonach kosmetycznych, ale na domowe warunki daje radę. Przy regularnym stosowaniu naprawdę widać efekty. No i cena jest nieporównywalnie niższa, ponieważ urządzenie kosztuje tyle co jeden zabieg depilacji na całe ciało. Jak dla mnie to wygodniejsza opcja niż wizyty w salonie kosmetycznym. Dodatkowo aplikacja pilnuje terminu kolejnych zabiegów. Sama obsługa urządzenia bardzo łatwa.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 BRI973/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 77% na nogach, 64% w okolicach bikini, 64% pod pachami
Przy przestrzeganiu harmonogramu zabiegów. Obliczono w przypadku stosowania na łydkach, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.
* W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów; mierzone na nogach, efekty mogą być inne u różnych osób.
* * Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 z 55 kobiet osiąga 92% lub więcej wyników.