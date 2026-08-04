Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Wyposażone w technologię SenseIQ
Skóra pod pachami, bikini, ciało, twarz
Z czujnikiem SmartSkin
Zasilanie akumulatorowe i sieciowe
Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła pulsacyjnego (Intense Pulsed Light). Philips Lumea naświetla cebulki włosa delikatnymi impulsami światła, co stymuluje mieszek włosowy do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia. Zabieg zapobiegający odrastaniu włosów jest bezpieczny i łagodny, nawet jeśli jest przeprowadzany na delikatnych częściach ciała. Urządzenie Philips Lumea zostało przetestowane w warunkach klinicznych i opracowane we współpracy z dermatologami, aby umożliwić łatwe i efektywne przeprowadzanie zabiegów w domowym zaciszu.
Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie 92% po zastosowaniu trzech zabiegów**. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem zabiegów co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez sześć miesięcy*.
Philips Lumea Prestige zapewnia skuteczne działanie w przypadku wielu różnych typów włosów i skóry. Sprawdza się w przypadku włosów o naturalnym kolorze (ciemny blond, brąz, czarny) oraz różnych odcieni skóry (od bardzo jasnej po ciemnobrązową). Podobnie jak w przypadku innych zabiegów IPL urządzenia Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasny blond lub rudym ani w przypadku bardzo ciemnej skóry. Wynika to z konieczności zachowania dużego kontrastu pomiędzy pigmentem włosów a skóry.
Nagrody
4.6
z 5
2467
Opinie
92%
poleca ten produkt
agnik
04/08/2026
Polska
Polecam!
Przeczytałam wiele opinii na temat tego depilatora i były one bardzo podzielone. Mimo to zdecydowałam się na zakup i absolutnie nie żałuję tej decyzji! Urządzenie jest proste i wygodne w obsłudze, a same zabiegi są całkowicie bezbolesne. Już po trzech zabiegach włoski pod pachami praktycznie całkowicie zniknęły. Depilacja nóg jest bardziej czasochłonna, jednak również tutaj efekty są wyraźnie widoczne, włoski odrastają znacznie wolniej, a w niektórych miejscach przestały pojawiać się całkowicie. Najlepsze rezultaty faktycznie widać na ciemnych włoskach, zgodnie z informacją producenta. Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się nad zakupem i ma problem z szybko odrastającymi, ciemnymi włoskami, to zdecydowanie warto. Ten depilator zapewnia dużą wygodę, oszczędza czas i daje ogromny komfort, szczególnie w okresie letnim. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2026-06-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2026-06-26
Kasiczka
05/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Urządzenie do depilacji światłem
Polecam! Urządzenie spełnia swoja funkcję, efekty są widoczne :) Łatwy w użytkowaniu i bezpieczny
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2026-06-02
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2026-06-02
Paulitta_tm
03/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super! Polecam.
To naprawdę świetny produkt, aplikacja przypomina kiedy trzeba zrobić kolejny zabieg. Dzięki temu urzadzeniu pozbyłam się w 99% włosków na rękach. Zabiegi są łatwe, bez bolene, mimo że trzeba na nie poświęcić trochę czasu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 SkinAI BRI977/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2025-09-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 SkinAI BRI977/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ
Date of Use 2025-09-03
Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 78% na nogach, 64% w okolicach bikini, 65% pod pachami
Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 badanych z grupy 55 kobiet miało wynik 92% lub wyższy
* W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów
* * Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 56 kobiet po 3 zabiegach pod pachami, w okolicy bikini i na nogach oraz 2 zabiegach na twarzy
* * * Żywotność lampy nie powoduje wydłużenia 2-letniej światowej gwarancji firmy Philips