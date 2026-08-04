ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*
  • Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*
  • Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*
  • Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*

Produkcja zakończona

Lumea PrestigeUrządzenie IPL do depilacji światłem

BRI956/00

4.6
| (2467) Opinie | 92% poleca ten produkt

1 Nagroda

Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*
Philips Lumea Prestige z technologią SenseIQ to nasze najskuteczniejsze urządzenie IPL. Inteligentne nasadki zaprojektowane z myślą o wygodnej depilacji w domu idealnie dopasowują się do naturalnych kształtów ciała i dostosowują program do danego obszaru.
Poznaj wszystkie korzyści

4 inteligentne nasadki zapewniające optymalne rezultaty

Ciesz się gładką skórą przez 6 miesięcy*

  • Wyposażone w technologię SenseIQ

  • Skóra pod pachami, bikini, ciało, twarz

  • Z czujnikiem SmartSkin

  • Zasilanie akumulatorowe i sieciowe

Specjalistyczna technologia IPL do stosowania w domu, opracowana we współpracy z dermatologami

Specjalistyczna technologia IPL do stosowania w domu, opracowana we współpracy z dermatologami

Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła pulsacyjnego (Intense Pulsed Light). Philips Lumea naświetla cebulki włosa delikatnymi impulsami światła, co stymuluje mieszek włosowy do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia. Zabieg zapobiegający odrastaniu włosów jest bezpieczny i łagodny, nawet jeśli jest przeprowadzany na delikatnych częściach ciała. Urządzenie Philips Lumea zostało przetestowane w warunkach klinicznych i opracowane we współpracy z dermatologami, aby umożliwić łatwe i efektywne przeprowadzanie zabiegów w domowym zaciszu.

Potwierdzona delikatność i skuteczność zabiegów

Potwierdzona delikatność i skuteczność zabiegów

Obiektywne badania wykazują redukcję włosów na poziomie 92% po zastosowaniu trzech zabiegów**. Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem zabiegów co cztery tygodnie. Po 12 zabiegach możesz cieszyć się gładką skórą przez sześć miesięcy*.

Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Philips Lumea Prestige zapewnia skuteczne działanie w przypadku wielu różnych typów włosów i skóry. Sprawdza się w przypadku włosów o naturalnym kolorze (ciemny blond, brąz, czarny) oraz różnych odcieni skóry (od bardzo jasnej po ciemnobrązową). Podobnie jak w przypadku innych zabiegów IPL urządzenia Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasny blond lub rudym ani w przypadku bardzo ciemnej skóry. Wynika to z konieczności zachowania dużego kontrastu pomiędzy pigmentem włosów a skóry.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612375

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

2467

Opinie

92%

poleca ten produkt

04/08/2026

Polska

Polska

Polecam!

Przeczytałam wiele opinii na temat tego depilatora i były one bardzo podzielone. Mimo to zdecydowałam się na zakup i absolutnie nie żałuję tej decyzji! Urządzenie jest proste i wygodne w obsłudze, a same zabiegi są całkowicie bezbolesne. Już po trzech zabiegach włoski pod pachami praktycznie całkowicie zniknęły. Depilacja nóg jest bardziej czasochłonna, jednak również tutaj efekty są wyraźnie widoczne, włoski odrastają znacznie wolniej, a w niektórych miejscach przestały pojawiać się całkowicie. Najlepsze rezultaty faktycznie widać na ciemnych włoskach, zgodnie z informacją producenta. Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się nad zakupem i ma problem z szybko odrastającymi, ciemnymi włoskami, to zdecydowanie warto. Ten depilator zapewnia dużą wygodę, oszczędza czas i daje ogromny komfort, szczególnie w okresie letnim. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2026-06-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2026-06-26

05/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Urządzenie do depilacji światłem

Polecam! Urządzenie spełnia swoja funkcję, efekty są widoczne :) Łatwy w użytkowaniu i bezpieczny

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2026-06-02

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 8000 Series BRI949/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2026-06-02

03/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super! Polecam.

To naprawdę świetny produkt, aplikacja przypomina kiedy trzeba zrobić kolejny zabieg. Dzięki temu urzadzeniu pozbyłam się w 99% włosków na rękach. Zabiegi są łatwe, bez bolene, mimo że trzeba na nie poświęcić trochę czasu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 SkinAI BRI977/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2025-09-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL Seria 9900 SkinAI BRI977/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

Date of Use 2025-09-03

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 78% na nogach, 64% w okolicach bikini, 65% pod pachami

  2. Mierzone na nogach, po 3 zabiegach, 27 badanych z grupy 55 kobiet miało wynik 92% lub wyższy

  3. * W przypadku przestrzegania harmonogramu zabiegów

  4. * * Badanie przeprowadzone w Holandii i Austrii z udziałem 56 kobiet po 3 zabiegach pod pachami, w okolicy bikini i na nogach oraz 2 zabiegach na twarzy

  5. * * * Żywotność lampy nie powoduje wydłużenia 2-letniej światowej gwarancji firmy Philips