Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Bluetooth®
Akumulator
2 W
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.
4.7
z 5
11
Opinie
100%
poleca ten produkt
dawidsab
25/01/2017
Polska
Świetny głośniczek.
Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy
Krzdeb
20/08/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Rewelacja
Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Wroblewski
17/08/2015
Polska
Bardzo dobry głośnik BT .
Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy