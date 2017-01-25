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Wszystkie serie

  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
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  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
  • Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni

Produkcja zakończona

przenośny głośnik bezprzewodowy

BT50G/00

4.7
| (11) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Aqua
Aqua
Czarna
Czarna
Szary
Szary
Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
Słuchaj muzyki przesyłanej bezprzewodowo dzięki małemu i okrągłemu głośnikowi, który można łatwo przenosić. Zróżnicowana kolorystyka pozwala dobrać głośnik pasujący do indywidualnego stylu, a wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu i czasie.
Poznaj wszystkie korzyści

Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni

  • Bluetooth®

  • Akumulator

  • 2 W

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

11

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

25/01/2017

Polska

Polska

Świetny głośniczek.

Świetny głośniczek na każdą okazję ("domówki", pikniki, itp.). Czysty dźwięk, akumulatorek długo trzyma i można połączyć bezprzewodowo z laptopem, tabletem lub smartfonem. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT50A przenośny głośnik bezprzewodowy

20/08/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Rewelacja

Rewelacja. Nic dodać nic ująć. Sprawdza się w terenie, na działce, na rowerze. Doskonale przenosi basy jak dużo większy subwoofer.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

17/08/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry głośnik BT .

Fajny dzwięk , łatwa obsługa i wyjątkowy styl. Brakuje jedynie funkcji zestawu głośnomówiącego. Ale i tak polecam za tak niską cene.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BT50B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie