ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

przenośny głośnik bezprzewodowy

BT55B/00

Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni

Słuchaj muzyki przesyłanej bezprzewodowo dzięki małemu głośnikowi, który można łatwo przenosić. Modna kolorystyka pozwala dobrać głośnik pasujący do indywidualnego stylu, a wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu i czasie.

Poznaj wszystkie korzyści

Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni

  • Bluetooth®

  • Akumulator

  • 2 W

Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu

Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna — solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie