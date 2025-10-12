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Produkcja zakończona
BT55W/00
Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni
Słuchaj muzyki przesyłanej bezprzewodowo dzięki małemu głośnikowi, który można łatwo przenosić. Modna kolorystyka pozwala dobrać głośnik pasujący do indywidualnego stylu, a wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu i czasie.
Bluetooth®
Akumulator
2 W
Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.
Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna — solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
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