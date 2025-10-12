Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.