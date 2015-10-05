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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM2056/12

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Słuchaj muzyki z urządzeń przenośnych w domu. Ta mikrowieża Philips jest wyposażona w złącza USB Direct i MP3 Link, a także w funkcję bezprzewodowej transmisji dźwięku dzięki technologii Bluetooth. To doskonały sposób na delektowanie się muzyką bez żadnych problemów.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • Bluetooth

Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji

Drzwiczki wysuwane przez silniczek dodają szyku i elegancji

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

Możliwość montażu na ścianie: zestaw można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu

Możliwość montażu na ścianie: zestaw można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu

Zestaw audio Philips to idealne połączenie smukłego i wielofunkcyjnego projektu, dopasowujące się do każdego wystroju pomieszczenia. Zestaw ten umieszczany jest na podstawie, dzięki czemu można go bezpiecznie umieścić na dowolnej półce lub szafce. W przypadku montażu na ścianie zestaw ten jest tak samo wszechstronny, jak w przypadku wolnostojącej podstawy.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie