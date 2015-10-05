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Produkcja zakończona
BTM2056/12
Dźwięk pasujący do Twojego domu
Słuchaj muzyki z urządzeń przenośnych w domu. Ta mikrowieża Philips jest wyposażona w złącza USB Direct i MP3 Link, a także w funkcję bezprzewodowej transmisji dźwięku dzięki technologii Bluetooth. To doskonały sposób na delektowanie się muzyką bez żadnych problemów.
Bluetooth
Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.
Zestaw audio Philips to idealne połączenie smukłego i wielofunkcyjnego projektu, dopasowujące się do każdego wystroju pomieszczenia. Zestaw ten umieszczany jest na podstawie, dzięki czemu można go bezpiecznie umieścić na dowolnej półce lub szafce. W przypadku montażu na ścianie zestaw ten jest tak samo wszechstronny, jak w przypadku wolnostojącej podstawy.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
markisdg
05/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża
wgrave
05/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM2056 Mikrowieża