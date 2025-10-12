Music Zone zapewnia regulowane obszary odsłuchu

Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samemu lub z pasażerami.