Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
CE131/00
Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem
Radio samochodowe CEM131 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł — urządzeń USB, kart SDHC i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażone w zapobiegający kradzieży odłączany panel przedni i ochronę przeciwwstrząsową, dzięki której nic nie przerwie płynnego odtwarzania muzyki podczas jazdy.
USB/SDHC
Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samemu lub z pasażerami.
Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.
Opinie