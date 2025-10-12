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Produkcja zakończona

CarStudioSamochodowy zestaw audio

CE131/00

Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

Radio samochodowe CEM131 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł — urządzeń USB, kart SDHC i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażone w zapobiegający kradzieży odłączany panel przedni i ochronę przeciwwstrząsową, dzięki której nic nie przerwie płynnego odtwarzania muzyki podczas jazdy.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

  • USB/SDHC

Music Zone zapewnia regulowane obszary odsłuchu

Music Zone zapewnia regulowane obszary odsłuchu

Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samemu lub z pasażerami.

Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4 zapewniają doskonałą jakość dźwięku

Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4 zapewniają doskonałą jakość dźwięku

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie