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Instrukcje oraz dokumentacja

Zgodny z odkurzaczami workowymi Philips Performer Active z serii 5000 i 6000. Wychwytuje najdrobniejszy kurz, zanim powietrze zostanie wyrzucone z powrotem do pomieszczenia, zapewniając czyste, wolne od kurzu powietrze. Wymieniaj co roku, aby uzyskać optymalną wydajność.

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  • 8 April 2026