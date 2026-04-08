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CP0425
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Zgodny z odkurzaczami workowymi Philips Performer Active z serii 5000 i 6000. Wychwytuje najdrobniejszy kurz, zanim powietrze zostanie wyrzucone z powrotem do pomieszczenia, zapewniając czyste, wolne od kurzu powietrze. Wymieniaj co roku, aby uzyskać optymalną wydajność.