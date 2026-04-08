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PerformerPro Uchwyt na akcesoria
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CP9278
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Czy chcesz mieć akcesoria do odkurzacza — takie jak małe nasadki — zawsze pod ręką? Ten poręczny uchwyt na akcesoria umożliwia przechowywanie wszystkich małych akcesoriów do odkurzacza w jednym miejscu. Można go łatwo przymocować do rury odkurzacza.