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PerformerPro Uchwyt na akcesoria

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

PerformerProUchwyt na akcesoria

CP9278

PerformerPro Uchwyt na akcesoria

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Czy chcesz mieć akcesoria do odkurzacza — takie jak małe nasadki — zawsze pod ręką? Ten poręczny uchwyt na akcesoria umożliwia przechowywanie wszystkich małych akcesoriów do odkurzacza w jednym miejscu. Można go łatwo przymocować do rury odkurzacza.

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  • 8 April 2026