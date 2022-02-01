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Ładowanie szczoteczek Sonicare
Ta podstawka ładująca jest zgodna z większością szczoteczek Sonicare i urządzeń AirFloss firmy Philips.
HX680U
HX6800/63
HX680A
HX6807/35
HX6350
HX6352/42
HX6322/12
HX6352/11
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX6838
HX6830/35
HX680U
HX6800/28
HX683J
HX6836/24
Biały
Kraje europejskie
Długość przewodu: 95 cm
2-stykowe
Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.