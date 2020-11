Śledź czas szczotkowania, nawet jeśli nie korzystasz z aplikacji

Dzięki szczoteczce Philips Sonicare For Kids z włączonym modułem Bluetooth zegar aplikacji Quadpacer śledzi sesje szczotkowania w czasie rzeczywistym. Rozpoznaje on moment rozpoczęcia, wstrzymania i zakończenia sesji. A dzięki zintegrowanej pamięci i sygnaturze czasowej na rączce szczoteczki możesz zapisywać szczegóły aż do 20 sesji szczotkowania, nawet jeśli nie korzystasz aktualnie z aplikacji. Podczas kolejnego używania szczoteczki razem z aplikacją, szczegóły tych sesji zostaną zsynchronizowane z kalendarzem aplikacji. Za pomyślnie zakończone sesje szczotkowania przyznawane są nagrody, a dzieci mogą łatwo sprawdzać swój postęp.