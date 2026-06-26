ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Produkt — styl życia
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Produkt — styl życia

Odbierz voucher -50% na końcówki

Philips Sonicare For KidsSzczoteczka soniczna

HX6352/42

HX6350

4.8

| (1493) Opinie | 97% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Aqua
Aqua
Fioletowy
Fioletowy
Różowy
Różowy
Zielony
Zielony

Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie

Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth współpracuje z interaktywną aplikacją, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby. Dzieci świetnie się bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia zębów, które zapamiętają na całe życie.

Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Sposób na wyrobienie zdrowych nawyków szczotkowania na całe życie

Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie

  • 2 poziomy intensywności

  • Aplikacja edukacyjna

  • 2 końcówki: dla dzieci 3+ oraz 7+

  • 8 kolorowych naklejek

98% rodziców potwierdza, że dzieci szczotkują zęby dłużej i lepiej*

98% rodziców potwierdza, że dzieci szczotkują zęby dłużej i lepiej*

Dzięki aplikacji i szczoteczce Philips Sonicare For Kids dzieci mogą samodzielnie poznać prawidłowe sposoby szczotkowania zębów. Aplikacja jest synchronizowana z soniczną szczoteczką Twojego dziecka za pomocą Bluetooth, aby pokazać mu właściwe techniki szczotkowania i śledzić postęp. Dzieci mogą sprawdzić, jak skutecznie myją zęby, i otrzymywać atrakcyjne nagrody za dobrze wykonane zadania. 98% ankietowanych rodziców potwierdza, że dzięki tej edukacyjnej i skutecznej szczoteczce ich pociechy można łatwiej namówić do dłuższego i dokładniejszego szczotkowania zębów. Urządzenie w zabawny sposób pomaga dzieciom wyrabiać zdrowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej, które zostaną z nimi na całe życie.

Śledź czas szczotkowania, nawet jeśli nie korzystasz z aplikacji

Śledź czas szczotkowania, nawet jeśli nie korzystasz z aplikacji

Śledź czas szczotkowania, nawet jeśli nie korzystasz z aplikacji

Interaktywna aplikacja sprawia, że szczotkowanie zębów staje się ciekawsze

Interaktywna aplikacja sprawia, że szczotkowanie zębów staje się ciekawsze

Interaktywna zabawa i technologia Philips Sonicare

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

1493

Opinie

97%

poleca ten produkt

26/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super polecam

Po raz pierwszy odkąd szczotkujemy zęby syn nie może się doczekać tego momentu. Jest zawsze zachwycony i podekscytowany na myśl że idziemy umyć zęby. Aplikacja jest dość intuicyjna, zabawna animacja i możliwość interakcji że Sparkim pomaga zachęcić dziecko do dbania o uśmiech.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6322/04 Szczoteczka soniczna

Data użycia 2026-06-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6322/04 Szczoteczka soniczna

Data użycia 2026-06-14

08/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

podoba mi się p Mmmm podoba podoba mi się to że ładnie myjemy zęby podoba mi się to że ładnie myjemy zęby są. Bardzo białe

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna

Data użycia 2026-06-08

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna

Data użycia 2026-06-08

21/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt doskonały

Bardzo dobry sprzęt, w pełni optymalny dla małych dzieci. Szybko czyści ząbki, a do tego aplikacja Philips Sonicare... Rewelacja! Dziecko zadowolone, to najważniejsze.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna

Data użycia 2026-03-21

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna

Data użycia 2026-03-21

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. ankietowanych rodziców w porównaniu z używaniem tylko szczoteczki

  2. w porównaniu do szczoteczki manualnej

  3. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie

  4. badanie przeprowadzone wśród amerykańskich lekarzy dentystów mających dzieci w wieku 4–10 lat