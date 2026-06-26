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2 poziomy intensywności
Aplikacja edukacyjna
2 końcówki: dla dzieci 3+ oraz 7+
8 kolorowych naklejek
Interaktywna zabawa i technologia Philips Sonicare
Dzięki aplikacji i szczoteczce Philips Sonicare For Kids dzieci mogą samodzielnie poznać prawidłowe sposoby szczotkowania zębów. Aplikacja jest synchronizowana z soniczną szczoteczką Twojego dziecka za pomocą Bluetooth, aby pokazać mu właściwe techniki szczotkowania i śledzić postęp. Dzieci mogą sprawdzić, jak skutecznie myją zęby, i otrzymywać atrakcyjne nagrody za dobrze wykonane zadania. 98% ankietowanych rodziców potwierdza, że dzięki tej edukacyjnej i skutecznej szczoteczce ich pociechy można łatwiej namówić do dłuższego i dokładniejszego szczotkowania zębów. Urządzenie w zabawny sposób pomaga dzieciom wyrabiać zdrowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej, które zostaną z nimi na całe życie.
Nasza szczoteczka i aplikacja Philips Sonicare For Kids przenosi mycie zębów na całkiem nowy poziom - poziom zabawy. Główną postacią aplikacji jest sympatyczny Sparkly, który naprawdę lubi mieć czyste zęby. Sparkly pozostaje pod opieką dzieci, a nauczyciel szczotkowania stawia przed dziećmi wyzwania dotyczące dłuższego i lepszego szczotkowania. Za każdym razem, gdy dziecko dobrze umyje zęby, Sparkly jest szczęśliwszy, a każda pomyślnie zakończona sesja szczotkowania jest nagradzana. Dzieci mogą odblokowywać akcesoria, aby Sparkly został spersonalizowany. Można również wygrać dla niego jedzenie, bo Sparkly lubi jeść zdrowo. A rodzice mogą nawet sami wybierać nagrody do umieszczenia w aplikacji.
4.8
z 5
1489
Opinie
97%
poleca ten produkt
Valkyriaeis
26/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super polecam
Po raz pierwszy odkąd szczotkujemy zęby syn nie może się doczekać tego momentu. Jest zawsze zachwycony i podekscytowany na myśl że idziemy umyć zęby. Aplikacja jest dość intuicyjna, zabawna animacja i możliwość interakcji że Sparkim pomaga zachęcić dziecko do dbania o uśmiech.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6322/04 Szczoteczka soniczna
Date of Use 2026-06-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6322/04 Szczoteczka soniczna
Date of Use 2026-06-14
Antoni Wójs
08/06/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
podoba mi się p Mmmm podoba podoba mi się to że ładnie myjemy zęby podoba mi się to że ładnie myjemy zęby są. Bardzo białe
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna
Date of Use 2026-06-08
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna
Date of Use 2026-06-08
Memlak13
21/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Produkt doskonały
Bardzo dobry sprzęt, w pełni optymalny dla małych dzieci. Szybko czyści ząbki, a do tego aplikacja Philips Sonicare... Rewelacja! Dziecko zadowolone, to najważniejsze.
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna
Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna
ankietowanych rodziców w porównaniu z używaniem tylko szczoteczki
w porównaniu do szczoteczki manualnej
w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie
badanie przeprowadzone wśród amerykańskich lekarzy dentystów mających dzieci w wieku 4–10 lat