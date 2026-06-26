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  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
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  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
  • Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie

Odbierz voucher -50% na końcówki

Philips Sonicare For KidsSzczoteczka soniczna

HX6322/04

4.8
| (1489) Opinie | 97% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Aqua
Aqua
Fioletowy
Fioletowy
Różowy
Różowy
Zielony
Zielony
Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth współpracuje z interaktywną aplikacją, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby. Dzieci świetnie się bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia zębów, które zapamiętają na całe życie.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Sposób na wyrobienie zdrowych nawyków szczotkowania na całe życie

Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie

  • 2 poziomy intensywności

  • Aplikacja edukacyjna

  • 2 końcówki: dla dzieci 3+ oraz 7+

  • 8 kolorowych naklejek

Interaktywna aplikacja sprawia, że szczotkowanie zębów staje się ciekawsze

Interaktywna aplikacja sprawia, że szczotkowanie zębów staje się ciekawsze

Interaktywna zabawa i technologia Philips Sonicare

98% rodziców potwierdza, że dzieci szczotkują zęby dłużej i lepiej*

98% rodziców potwierdza, że dzieci szczotkują zęby dłużej i lepiej*

Dzięki aplikacji i szczoteczce Philips Sonicare For Kids dzieci mogą samodzielnie poznać prawidłowe sposoby szczotkowania zębów. Aplikacja jest synchronizowana z soniczną szczoteczką Twojego dziecka za pomocą Bluetooth, aby pokazać mu właściwe techniki szczotkowania i śledzić postęp. Dzieci mogą sprawdzić, jak skutecznie myją zęby, i otrzymywać atrakcyjne nagrody za dobrze wykonane zadania. 98% ankietowanych rodziców potwierdza, że dzięki tej edukacyjnej i skutecznej szczoteczce ich pociechy można łatwiej namówić do dłuższego i dokładniejszego szczotkowania zębów. Urządzenie w zabawny sposób pomaga dzieciom wyrabiać zdrowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej, które zostaną z nimi na całe życie.

Atrakcyjne nagrody za pomyślnie zakończone sesje szczotkowania

Atrakcyjne nagrody za pomyślnie zakończone sesje szczotkowania

Nasza szczoteczka i aplikacja Philips Sonicare For Kids przenosi mycie zębów na całkiem nowy poziom - poziom zabawy. Główną postacią aplikacji jest sympatyczny Sparkly, który naprawdę lubi mieć czyste zęby. Sparkly pozostaje pod opieką dzieci, a nauczyciel szczotkowania stawia przed dziećmi wyzwania dotyczące dłuższego i lepszego szczotkowania. Za każdym razem, gdy dziecko dobrze umyje zęby, Sparkly jest szczęśliwszy, a każda pomyślnie zakończona sesja szczotkowania jest nagradzana. Dzieci mogą odblokowywać akcesoria, aby Sparkly został spersonalizowany. Można również wygrać dla niego jedzenie, bo Sparkly lubi jeść zdrowo. A rodzice mogą nawet sami wybierać nagrody do umieszczenia w aplikacji.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

1489

Opinie

97%

poleca ten produkt

26/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super polecam

Po raz pierwszy odkąd szczotkujemy zęby syn nie może się doczekać tego momentu. Jest zawsze zachwycony i podekscytowany na myśl że idziemy umyć zęby. Aplikacja jest dość intuicyjna, zabawna animacja i możliwość interakcji że Sparkim pomaga zachęcić dziecko do dbania o uśmiech.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6322/04 Szczoteczka soniczna

Date of Use 2026-06-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6322/04 Szczoteczka soniczna

Date of Use 2026-06-14

08/06/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

podoba mi się p Mmmm podoba podoba mi się to że ładnie myjemy zęby podoba mi się to że ładnie myjemy zęby są. Bardzo białe

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna

Date of Use 2026-06-08

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna

Date of Use 2026-06-08

21/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt doskonały

Bardzo dobry sprzęt, w pełni optymalny dla małych dzieci. Szybko czyści ząbki, a do tego aplikacja Philips Sonicare... Rewelacja! Dziecko zadowolone, to najważniejsze.

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna

Przegląd ten został wykonany dla For Kids HX6352/42 Szczoteczka soniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. ankietowanych rodziców w porównaniu z używaniem tylko szczoteczki

  2. w porównaniu do szczoteczki manualnej

  3. w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie

  4. badanie przeprowadzone wśród amerykańskich lekarzy dentystów mających dzieci w wieku 4–10 lat