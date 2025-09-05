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Philips Sonicare For Kids Szczoteczka soniczna

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Philips Sonicare For KidsSzczoteczka soniczna

HX6322/04

Philips Sonicare For Kids Szczoteczka soniczna

Dostępne warianty

Aqua
Aqua
Fioletowy
Fioletowy
Różowy
Różowy
Zielony
Zielony

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Instrukcje oraz dokumentacja

Data Act Document

  • PDF plik, 239.8 kB
  • 11 September 2025

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 5.4 MB
  • 13 October 2025

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