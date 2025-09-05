5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Soniczne i elektryczne szczoteczki do zębów
Wszystkie serie
Philips Sonicare For Kids Szczoteczka soniczna
Obsługa klienta
HX6322/04
Dostępne warianty
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Data Act Document
Instrukcja obsługi
Wszystko (20)
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Philips Sonicare For Kids?
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Co się stanie z danymi aplikacji Sonicare for Kids, jeśli zmienię urządzenie?
Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?
Philips SonicareOzdobne naklejki na szczoteczkę
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!