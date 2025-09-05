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HX6352/42
HX6350
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Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Co wskazują wskaźniki akumulatora na szczoteczce do zębów Sonicare?
Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?
Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?
Jakie tryby ma szczoteczka do zębów Sonicare?
Jak ładować szczoteczkę do zębów Sonicare?
Jak połączyć szczoteczkę do zębów z aplikacją Sonicare?
Jak czyścić szczoteczkę do zębów Philips Sonicare?
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Szczoteczka do zębów Sonicare wyłącza się samoczynnie
Moja szczoteczka Sonicare wibruje zbyt silnie
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Moja szczoteczka Sonicare wibruje z mniejszą mocą.
Szczoteczka do zębów Sonicare wydaje głośny dźwięk
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