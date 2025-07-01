Pomoc Philips Moja szczoteczka Sonicare wibruje zbyt silnie

Jeśli poniższe instrukcje nie pomogły, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie gwarancyjne online, co umożliwi nam udzielenie pomocy w uzyskaniu urządzenia zastępczego. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.



Szczoteczki Sonicare wykorzystują silne wibracje do czyszczenia zębów. Jeśli jest to Twoja pierwsza elektryczna szczoteczka do zębów, przyzwyczajenie się do niej może zająć nieco czasu. Skorzystaj z poniższych wskazówek!

1.Zmniejsz poziom intensywności Seria 3000–4000, ProtectiveClean 4100–4300, seria 5500: Aby wybrać poziom intensywności, naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć szczoteczkę, a następnie w ciągu 2 sekund ponownie naciśnij przycisk, aby zmienić intensywność. Pamiętaj, że przy pierwszym użyciu szczoteczki domyślnie ustawiona jest niska intensywność. ProtectiveClean 6100, ExpertClean 7300–7500, seria 6100–6700: Po przymocowaniu do rączki główka inteligentnej szczoteczki automatycznie wybiera zalecaną intensywność. Jeśli chcesz zmienić poziom intensywności, możesz to zrobić, naciskając przycisk programu/intensywności podczas szczotkowania. Nie można zmienić poziomu intensywności, jeśli rączka jest wyłączona lub wstrzymana. W zależności od posiadanego modelu szczoteczki można zmienić ustawienia intensywności. Sprawdź, czy funkcja EasyStart jest włączona Jeśli szczoteczka jest wyposażona w funkcję EasyStart, pamiętaj, że ta funkcja jest domyślnie włączona. Funkcja EasyStart powoli zwiększa intensywność wibracji podczas pierwszych 14 sesji szczotkowania. Możesz odczuwać niższe wibracje na początku szczotkowania i silniejsze na końcu.

Funkcję EasyStart można wyłączyć, wykonując następujące czynności: Umieść szczoteczkę do zębów na ładowarce. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia/wyłączenia, aż po 3 sekundach usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy. Zwolnij przycisk włączenia/wyłączenia. Czy nadal masz problemy ze szczoteczką do zębów?

Jeśli żadna z tych wskazówek nie pomogła, oznacza to, że szczoteczka mogła ulec uszkodzeniu wewnętrznemu. Zalecamy złożenie wniosku o naprawdę lub wymianę szczoteczki .



Czy nadal masz problemy ze szczoteczką do zębów?Jeśli żadna z tych wskazówek nie pomogła, oznacza to, że szczoteczka mogła ulec uszkodzeniu wewnętrznemu. Zalecamy złożenie wniosku o naprawdę lub wymianę szczoteczki tutaj