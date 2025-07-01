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Moja szczoteczka Sonicare wibruje zbyt silnie

Jeśli poniższe instrukcje nie pomogły, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie gwarancyjne online, co umożliwi nam udzielenie pomocy w uzyskaniu urządzenia zastępczego.  Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.

Szczoteczki Sonicare wykorzystują silne wibracje do czyszczenia zębów. Jeśli jest to Twoja pierwsza elektryczna szczoteczka do zębów, przyzwyczajenie się do niej może zająć nieco czasu. Skorzystaj z poniższych wskazówek!

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3792/12 , HX6803/04 , HX3792/11 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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