Pozostała zawartość opakowania
- Szczoteczka dla dzieci Sonicare for Kids
- Końcówka szczoteczki dla dzieci Sonicare for Kids
- Sonicare
- Błyszczące naklejki
HX6352/11
Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie
Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth współpracuje z interaktywną aplikacją, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby. Dzieci świetnie się bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia zębów, które zapamiętają na całe życie.Zobacz wszystkie korzyści
Szczoteczka soniczna
Dzięki aplikacji i szczoteczce Philips Sonicare For Kids dzieci mogą samodzielnie poznać prawidłowe sposoby szczotkowania zębów. Aplikacja jest synchronizowana z soniczną szczoteczką Twojego dziecka za pomocą Bluetooth, aby pokazać mu właściwe techniki szczotkowania i śledzić postęp. Dzieci mogą sprawdzić, jak skutecznie myją zęby, i otrzymywać atrakcyjne nagrody za dobrze wykonane zadania. 98% ankietowanych rodziców potwierdza, że dzięki tej edukacyjnej i skutecznej szczoteczce ich pociechy można łatwiej namówić do dłuższego i dokładniejszego szczotkowania zębów. Urządzenie w zabawny sposób pomaga dzieciom wyrabiać zdrowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej, które zostaną z nimi na całe życie.
Śledź czas szczotkowania, nawet jeśli nie korzystasz z aplikacji
Interaktywna zabawa i technologia Philips Sonicare
Nasza szczoteczka i aplikacja Philips Sonicare For Kids przenosi mycie zębów na całkiem nowy poziom - poziom zabawy. Główną postacią aplikacji jest sympatyczny Sparkly, który naprawdę lubi mieć czyste zęby. Sparkly pozostaje pod opieką dzieci, a nauczyciel szczotkowania stawia przed dziećmi wyzwania dotyczące dłuższego i lepszego szczotkowania. Za każdym razem, gdy dziecko dobrze umyje zęby, Sparkly jest szczęśliwszy, a każda pomyślnie zakończona sesja szczotkowania jest nagradzana. Dzieci mogą odblokowywać akcesoria, aby Sparkly został spersonalizowany. Można również wygrać dla niego jedzenie, bo Sparkly lubi jeść zdrowo. A rodzice mogą nawet sami wybierać nagrody do umieszczenia w aplikacji.
