Atrakcyjne nagrody za pomyślnie zakończone sesje szczotkowania

Nasza szczoteczka i aplikacja Philips Sonicare For Kids przenosi mycie zębów na całkiem nowy poziom - poziom zabawy. Główną postacią aplikacji jest sympatyczny Sparkly, który naprawdę lubi mieć czyste zęby. Sparkly pozostaje pod opieką dzieci, a nauczyciel szczotkowania stawia przed dziećmi wyzwania dotyczące dłuższego i lepszego szczotkowania. Za każdym razem, gdy dziecko dobrze umyje zęby, Sparkly jest szczęśliwszy, a każda pomyślnie zakończona sesja szczotkowania jest nagradzana. Dzieci mogą odblokowywać akcesoria, aby Sparkly został spersonalizowany. Można również wygrać dla niego jedzenie, bo Sparkly lubi jeść zdrowo. A rodzice mogą nawet sami wybierać nagrody do umieszczenia w aplikacji.