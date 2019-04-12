Wyszukiwane terminy

    Philips Sonicare For Kids Szczoteczka soniczna

      Philips Sonicare For Kids Szczoteczka soniczna

      HX6352/11

      Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie

      Szczoteczka Philips Sonicare For Kids z funkcją Bluetooth współpracuje z interaktywną aplikacją, która pomaga dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby. Dzieci świetnie się bawią, ucząc się prawidłowych technik czyszczenia zębów, które zapamiętają na całe życie.

      For Kids
      For Kids

      Szczoteczka soniczna

      Interaktywna szczoteczka soniczna — zabawa i lepsze szczotkowanie

      Sposób na wyrobienie zdrowych nawyków szczotkowania na całe życie

      • Bluetooth®
      • Aplikacja edukacyjna
      • 2 końcówki szczoteczki
      • 2 poziomy intensywności
      98% rodziców potwierdza, że dzieci szczotkują zęby dłużej i lepiej*

      98% rodziców potwierdza, że dzieci szczotkują zęby dłużej i lepiej*

      Dzięki aplikacji i szczoteczce Philips Sonicare For Kids dzieci mogą samodzielnie poznać prawidłowe sposoby szczotkowania zębów. Aplikacja jest synchronizowana z soniczną szczoteczką Twojego dziecka za pomocą Bluetooth, aby pokazać mu właściwe techniki szczotkowania i śledzić postęp. Dzieci mogą sprawdzić, jak skutecznie myją zęby, i otrzymywać atrakcyjne nagrody za dobrze wykonane zadania. 98% ankietowanych rodziców potwierdza, że dzięki tej edukacyjnej i skutecznej szczoteczce ich pociechy można łatwiej namówić do dłuższego i dokładniejszego szczotkowania zębów. Urządzenie w zabawny sposób pomaga dzieciom wyrabiać zdrowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej, które zostaną z nimi na całe życie.

      Interaktywna zabawa i technologia Philips Sonicare

      Nasza szczoteczka i aplikacja Philips Sonicare For Kids przenosi mycie zębów na całkiem nowy poziom - poziom zabawy. Główną postacią aplikacji jest sympatyczny Sparkly, który naprawdę lubi mieć czyste zęby. Sparkly pozostaje pod opieką dzieci, a nauczyciel szczotkowania stawia przed dziećmi wyzwania dotyczące dłuższego i lepszego szczotkowania. Za każdym razem, gdy dziecko dobrze umyje zęby, Sparkly jest szczęśliwszy, a każda pomyślnie zakończona sesja szczotkowania jest nagradzana. Dzieci mogą odblokowywać akcesoria, aby Sparkly został spersonalizowany. Można również wygrać dla niego jedzenie, bo Sparkly lubi jeść zdrowo. A rodzice mogą nawet sami wybierać nagrody do umieszczenia w aplikacji.

      Specyfikacja techniczna

      • Moc

        Napięcie
        110–220 V

      • Dane techniczne

        Akumulator
        Akumulator (wielokrotne ładowanie)
        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy
        Zużycie energii
        Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W

      • Stylistyka i wykończenie

        Kolor
        Zielony

      • Serwis

        Gwarancja
        Dwuletnia ograniczona gwarancja

      • Zgodność

        Zgodność z systemem Android
        • Telefony z systemem Android
        • Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0
        Zgodność z systemem iOS
        • Telefon iPhone 4S lub wyższy
        • Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej
        • z systemem operacyjnym iOS7

      • Łatwość użytkowania

        Wskaźnik akumulatora
        Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora
        Końcówki
        Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
        Rączka
        • Gumowana rączka szczoteczki pozwala na łatwy i pewny uchwyt
        • Wąska, ergonomiczna konstrukcja

      • Elementy zestawu

        Rączka
        1 uchwyt szczoteczki Sonicare for Kids z modułem Bluetooth
        Naklejki
        • 8 naklejek na rączkę szczoteczki
        • 2 dodatkowe naklejki
        Końcówki szczoteczki
        • 1 Sonicare for Kids — standardowa (7+)
        • 1 Sonicare for Kids — mała (3+)
        Ładowarka
      • Skuteczność czyszczenia

        Wydajność
        O 75% większa skuteczność*
        Korzyści dla zdrowia
        Buduje zdrowe nawyki dbania o higienę jamy ustnej
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        Szczoteczka odmierzy 2 minuty zalecane przez dentystów, a co 30 sekund zawibruje, przypominając o przejściu do kolejnej ćwiartki
        Szybkość
        Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

      • Tryby

        Poziomy intensywności
        2

      • Pomoc w zakresie oprogramowania

        Aktualizacje oprogramowania
        Firma Philips zapewnia stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Szczoteczka dla dzieci Sonicare for Kids
      • Końcówka szczoteczki dla dzieci Sonicare for Kids
      • Sonicare
      • Błyszczące naklejki

      • ankietowanych rodziców w porównaniu z używaniem tylko szczoteczki
      • * w porównaniu do szczoteczki manualnej
      • ** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie
      • *** badanie przeprowadzone wśród amerykańskich lekarzy dentystów mających dzieci w wieku 4–10 lat

