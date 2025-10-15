ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.
  • Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Testuj przez 30 dni

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Soniczna szczoteczka do zębów

HX6800/44

HX680B

4.7
| (779) Opinie | 96% poleca ten produkt
Bielsze zęby. Delikatne działanie.
Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

  • 1 program, 2 intensywności

  • Końcówka W2 Optimal White

  • Czujnik siły nacisku

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach

Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę bakteryjną.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

779

Opinie

96%

poleca ten produkt

15/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super produkt

Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie. Zupełnie nie widzę sensu kupowania szczoteczki z większą ilością funkcji - bo kto i jak często ich używa? ;) W zupełności wystarczają dwa poziomy, regularne mycie zębów i regularna wymiana końcówek ;)

Zalety

dobrze szczotkuje, bateria długo trzyma

Wady

dioda zużycia szczoteczki jest niepotrzebna i tylko denerwuje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Soniczna szczoteczka do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Soniczna szczoteczka do zębów

04/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bateria spokojnie wytrzyma jak w opisie

Narazie działa świetnie .baterią ok .polecam wszystkim

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów

03/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry produkt za przystępną cenę

Super szczoteczka - przesiadłem się ze zwykłej elektrycznej…

Zalety

Super cena za świetne efekty

Wady

Na razie brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka