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HX6800/44
HX680B
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1 program, 2 intensywności
Końcówka W2 Optimal White
Czujnik siły nacisku
Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.
Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.
Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę bakteryjną.
4.7
z 5
779
Opinie
96%
poleca ten produkt
Anna1/23456
15/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super produkt
Bardzo dobry produkt w przystępnej cenie. Zupełnie nie widzę sensu kupowania szczoteczki z większą ilością funkcji - bo kto i jak często ich używa? ;) W zupełności wystarczają dwa poziomy, regularne mycie zębów i regularna wymiana końcówek ;)
Zalety
dobrze szczotkuje, bateria długo trzyma
Wady
dioda zużycia szczoteczki jest niepotrzebna i tylko denerwuje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Soniczna szczoteczka do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Soniczna szczoteczka do zębów
Janek89
04/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bateria spokojnie wytrzyma jak w opisie
Narazie działa świetnie .baterią ok .polecam wszystkim
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów
Myron Pro
03/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry produkt za przystępną cenę
Super szczoteczka - przesiadłem się ze zwykłej elektrycznej…
Zalety
Super cena za świetne efekty
Wady
Na razie brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Soniczna szczoteczka do zębów
Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka