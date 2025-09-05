5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Soniczne i elektryczne szczoteczki do zębów
Wszystkie serie
Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Soniczna szczoteczka do zębów
Obsługa klienta
HX6800/44
HX680B
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (10)
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
G3 Premium Gum CareKońcówki Zdrowe Dziąsła do szczoteczki sonicznej
C3 Premium Plaque ControlKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C3 Premium Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
W2 Optimal WhiteKońcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
W2 Optimal WhiteKońcówka Bielsze Zęby do szczoteczki
C2 Optimal Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
C1 ProResultsKońcówka Standard do szczoteczki sonicznej
Sonic electric toothbrushPlastikowe etui podróżne
Philips SonicarePodstawa ładująca
Philips SonicarePlastikowe etui podróżne
ProResults6 główki szczoteczki
Nie mogę połączyć szczoteczki z aplikacją Sonicare.
Szczoteczka do zębów Sonicare nie wibruje
Szczoteczka do zębów Sonicare nie ładuje się
Moja szczoteczka Sonicare wibruje z mniejszą mocą.
Moja szczoteczka Sonicare wibruje zbyt silnie
Szczoteczka do zębów Sonicare wydaje głośny dźwięk
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!