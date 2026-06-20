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HX680U
HX6800/63
HX680A
HX6807/35
HX991W
HX9911/27
HX991R
HX9911/94
HX991W
HX9911/19
HX991R
HX9911/23
HX991B_BK
HX9914/69
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX6838
HX6830/35
Do 10x mniej płytki bakteryjnej
Do 4x większy kontakt powierzchni czyszczącej
Elastyczne boki dostosowują się do dziąseł
2 sztuki w opakowaniu
Dzięki elastycznej konstrukcji końcówka Usuwanie Płytki Nazębnej (Plaque Defence) usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna*. Miękkie, gumowane i elastyczne boki, wykonują optymalną liczbę ruchów co pozwala uzyskać jeszcze większą moc sonicznego czyszczenia, gdzie mikrobąbelki wnikają rówież w trudno dostępne miejsca.
Włókna dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, zapewniając nawet 4-krotnie większy kontakt z powierzchnią czyszczącą niż w przypadku innej główki szczoteczki** oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc.
Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare C3 Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.
4.9
z 5
244
Opinie
97%
poleca ten produkt
Andrea !
20/06/2026
Polska
DOSKONAŁA
Super końcówka ! mam szczoteczkę soniczną 2 lata, ale dopiero teraz taka końcówka spowodowała, że mycie taką szczoteczką to nie tylko higiena, ale także przyjemność.
Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Date of Use 2026-06-01
Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Date of Use 2026-06-01
wiolet
14/04/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super myje
Bardzo polecam dbającym o dziąsła i dobrą higienizację
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
werciak
22/11/2022
Polska
Główki się szybko nie zużywają
Ekonomiczne i wydajne główki, które się nie rozcapierzają po tygodniu użytkowania. Włosie nie rani dziąseł ani języka, a główka jest tak wyprofilowana, że dokładnie czyści zęby i przestrzeń wokół nich.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej
Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean
W porównaniu z końcówką DiamondClean
Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję