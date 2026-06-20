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  • Końcówka do walki z płytką bakteryjną
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  • Końcówka do walki z płytką bakteryjną
  • Końcówka do walki z płytką bakteryjną
  • Końcówka do walki z płytką bakteryjną
  • Końcówka do walki z płytką bakteryjną
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  • Końcówka do walki z płytką bakteryjną
  • Końcówka do walki z płytką bakteryjną
  • Końcówka do walki z płytką bakteryjną

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceKońcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

HX9042/17

4.9
| (244) Opinie | 97% poleca ten produkt
Końcówka do walki z płytką bakteryjną
Końcówka szczoteczki C3 Premium Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) usuwa do 10x więcej płytki bateryjnej niż szczoteczka manualna*. Końcówka dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł, dzięki zastosowaniu miękkich i elastycznych elementów bocznych, które zwiększają powierzchnię kontaktu z zębami 4-krotnie**, by łatwo usunąć płytkę bakteryjną, nawet w trudnodostępnych miejscach.
Poznaj wszystkie korzyści
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Do 10x mniej płytki bakteryjnej*

Końcówka do walki z płytką bakteryjną

  • Do 10x mniej płytki bakteryjnej

  • Do 4x większy kontakt powierzchni czyszczącej

  • Elastyczne boki dostosowują się do dziąseł

  • 2 sztuki w opakowaniu

Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

Dzięki elastycznej konstrukcji końcówka Usuwanie Płytki Nazębnej (Plaque Defence) usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna*. Miękkie, gumowane i elastyczne boki, wykonują optymalną liczbę ruchów co pozwala uzyskać jeszcze większą moc sonicznego czyszczenia, gdzie mikrobąbelki wnikają rówież w trudno dostępne miejsca.

4-krotnie większa powierzchnia kontaktu** ułatwia czyszczenie

4-krotnie większa powierzchnia kontaktu** ułatwia czyszczenie

Włókna dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, zapewniając nawet 4-krotnie większy kontakt z powierzchnią czyszczącą niż w przypadku innej główki szczoteczki** oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc.

Automatycznie wybiera optymalny program

Automatycznie wybiera optymalny program

Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare C3 Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

244

Opinie

97%

poleca ten produkt

2

20/06/2026

Polska

Polska

DOSKONAŁA

Super końcówka ! mam szczoteczkę soniczną 2 lata, ale dopiero teraz taka końcówka spowodowała, że mycie taką szczoteczką to nie tylko higiena, ale także przyjemność.

Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Date of Use 2026-06-01

Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Defence HX9044/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Date of Use 2026-06-01

14/04/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super myje

Bardzo polecam dbającym o dziąsła i dobrą higienizację

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Defence HX9042/33 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

22/11/2022

Polska

Polska

Główki się szybko nie zużywają

Ekonomiczne i wydajne główki, które się nie rozcapierzają po tygodniu użytkowania. Włosie nie rani dziąseł ani języka, a główka jest tak wyprofilowana, że dokładnie czyści zęby i przestrzeń wokół nich.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla C3 Premium Plaque Control HX9044/17 Końcówki Usuwanie Płytki Nazębnej

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Przypisy

  1. Z rączką Philips Sonicare w programie czyszczenia Clean

  2. W porównaniu z końcówką DiamondClean

  3. Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję