Cichy jak szept powiew, z technologią SilentWings

Doświadcz o 40% cichszego chłodzenia (1), na poziomie zaledwie 24 dB (2). Wyposażony w wylot powietrza inspirowany aerodynamiką skrzydeł samolotu, ten wentylator jest idealny do spokojnego snu, pracy lub całkowitego relaksu.