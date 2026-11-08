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CX5550/00
Silniejsze, a jednocześnie cichsze chłodzenie (1)
Ciesz się wydajnym chłodzeniem przy minimalnym poziomie hałasu i zużyciu energii. Doświadcz orzeźwiającego przepływu powietrza, który ochładza całe pomieszczenie i stwórz kojącą atmosferę, wzbogacając powiew swoimi ulubionymi olejkami eterycznymi.
Silny przepływ powietrza na poziomie 2370 m3/h
Bardzo ciche działanie
Niskie zużycie energii
Możliwość zdalnego sterowania
Ten bezłopatkowy wentylator dostarcza silny przepływ powietrza o wartości 2370 m³/h, aby szybko schłodzić całą przestrzeń. Rozprowadza chłodne powietrze dalej i szerzej (1), z prędkością powietrza do 8,1 m/s.
Doświadcz o 40% cichszego chłodzenia (1), na poziomie zaledwie 24 dB (2). Wyposażony w wylot powietrza inspirowany aerodynamiką skrzydeł samolotu, ten wentylator jest idealny do spokojnego snu, pracy lub całkowitego relaksu.
Wybieraj spośród 3 trybów (Ręczny, Naturalny Powiew, Zaawansowany Sen) i 5 poziomów prędkości dla spersonalizowanego chłodzenia. Od delikatnej bryzy po potężny przepływ powietrza, ciesz się bezwysiłkowym komfortem przez cały dzień.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Opinie
(1) w porównaniu z poprzednikiem CX5535
(2) Testowano przy najniższych ustawieniach prędkości