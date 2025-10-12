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Przewód 3 w 1: Lightning, USB-C, micro-USB

DLC5206T/00

Wysokiej jakości pleciony przewód 3 w 1.

Złącza micro-USB, USB-C i Lightning w jednym. Do wszystkich Twoich urządzeń mobilnych wystarczy Ci tylko ten przewód.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysokiej jakości pleciony przewód 3 w 1.

  • Synchronizacja i ładowanie

  • 2 metry

  • Pleciony przewód, czarny

Elastyczna i wytrzymała konstrukcja plecionego przewodu

Obsługa transferu danych przez USB 2.0

Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 2.0 z prędkością 480 Mb/s

Przewód 3 w 1: Lightning , USB-C, micro-USB

Przewód 3 w 1: przewód z 3 złączami: Lightning, USB-C, Micro USB do USB-A. Ten przewód umożliwia podłączenie wszystkich akcesoriów mobilnych.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie