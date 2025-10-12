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Produkcja zakończona

Ładowarka podróżna USB

DLP2610T/00

Ładowarka podróżna USB

Wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego ładowania. Ładowarka sieciowa z 2 złączami USB: 1 A + 2,1 A o mocy wyjściowej 15,5 W.

Poznaj wszystkie korzyści

Ładowarka podróżna USB

  • Zestaw do ładowania

  • Podwójne gniazdo USB

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przeciążeniem

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem oraz przeciążeniem

Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie