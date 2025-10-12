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Produkcja zakończona
DLP2610T/00
Ładowarka podróżna USB
Wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego ładowania. Ładowarka sieciowa z 2 złączami USB: 1 A + 2,1 A o mocy wyjściowej 15,5 W.
Zestaw do ładowania
Podwójne gniazdo USB
Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem oraz przeciążeniem
Samsung, LG, Lenovo, Xiaomi, Huawei, Sony
2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
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