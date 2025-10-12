Power bank o dużej mocy

Duża pojemność 20 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Rozładowany telefon to już nie problem. Szybko naładuj swoje urządzenie dzięki portowi USB-C PD 3.0 o maksymalnej mocy 20 W lub portowi USB-A z wyjściem QC 3.0 o maksymalnej mocy 18 W.