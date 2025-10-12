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  • Power bank o dużej mocy
  • Power bank o dużej mocy

Powerbank USB

DLP7721C/00

Power bank o dużej mocy
Duża pojemność 20 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Rozładowany telefon to już nie problem. Szybko naładuj swoje urządzenie dzięki portowi USB-C PD 3.0 o maksymalnej mocy 20 W lub portowi USB-A z wyjściem QC 3.0 o maksymalnej mocy 18 W.
Poznaj wszystkie korzyści

za pomocą przenośnego urządzenia zasilającego

Power bank o dużej mocy

  • 20000 mAh

  • 3 porty USB do ładowania

  • QC 3.0 i PD 3.0

  • PPS

3 porty USB ładują trzy urządzenia jednocześnie

3 porty USB do ładowania trzech urządzeń jednocześnie

Port ładowania USB-C PD 20 W

Wyposażony w port szybkiego ładowania USB-C (Power Delivery) PD 20 W.

Port USB-A z szybkim ładowaniem QC

Technologia szybkiego ładowania Quick Charge (QC) zapewnia szybsze ładowanie poprzez zwiększenie napięcia i natężenia prądu. Wykorzystuje protokół Quick Charge do optymalizacji prędkości ładowania kompatybilnych urządzeń, skracając czas ładowania

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie