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DLP7721C/00
20000 mAh
3 porty USB do ładowania
QC 3.0 i PD 3.0
PPS
3 porty USB do ładowania trzech urządzeń jednocześnie
Wyposażony w port szybkiego ładowania USB-C (Power Delivery) PD 20 W.
Technologia szybkiego ładowania Quick Charge (QC) zapewnia szybsze ładowanie poprzez zwiększenie napięcia i natężenia prądu. Wykorzystuje protokół Quick Charge do optymalizacji prędkości ładowania kompatybilnych urządzeń, skracając czas ładowania
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