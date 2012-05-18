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Produkcja zakończona
Fascynacja Dźwiękiem
Kompaktowy głośnik Philips DS1100/12 ze stacją dokującą emituje pełny, bogaty dźwięk, a także automatycznie synchronizuje się z ustawieniami zegara w urządzeniu iPhone/iPod. Ciesz się możliwością korzystania z regulowanej lampki nocnej i korzystaj z wygody ładowania dodatkowego urządzenia.
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czyste, optymalne brzmienie.
4.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1100 głośnik ze stacją dokującą
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DS1100 głośnik ze stacją dokującą