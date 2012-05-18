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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS1100/12

4

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Fascynacja Dźwiękiem

Kompaktowy głośnik Philips DS1100/12 ze stacją dokującą emituje pełny, bogaty dźwięk, a także automatycznie synchronizuje się z ustawieniami zegara w urządzeniu iPhone/iPod. Ciesz się możliwością korzystania z regulowanej lampki nocnej i korzystaj z wygody ładowania dodatkowego urządzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

Wysokiej jakości muzyka i styl w Twojej sypialni

Fascynacja Dźwiękiem

Bogaty przestrzenny dźwięk wypełniający cały pokój

Głośniki neodymowe gwarantujące czyste i optymalne brzmienie

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i czyste, optymalne brzmienie.

360-stopniowa konstrukcja gwarantująca niesamowity wygląd z każdej strony

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1100 głośnik ze stacją dokującą

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DS1100 głośnik ze stacją dokującą

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie