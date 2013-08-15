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Produkcja zakończona

głośnik ze stacją dokującą

DS3100/12

1

| (1) Opinia

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Głośnik Philips DS3100/12 ze stacją dokującą zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, który wypełni Twoją osobistą przestrzeń, na biurku lub gdziekolwiek indziej. Zsynchronizuj urządzenie iPhone/iPod z komputerem PC. Ciesz się dodatkową elastycznością dzięki możliwości korzystania z zasilania sieciowego lub akumulatorowego.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk pasujący do Twojego domu

  • do urządzeń iPod/iPhone

  • Zasilanie bateryjne/sieciowe

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie

Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Przegląd ten został wykonany dla DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Przegląd ten został wykonany dla DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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