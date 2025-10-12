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Produkcja zakończona
DS9000/12
Poczuj autentyczne brzmienie muzyki
Głośnik DS9000/12 ze stacją dokującą firmy Philips pozwoli Ci w pełni poczuć moc drzemiącą w muzyce. Dzięki najwyższej jakości komponentom i drewnianej obudowie oferuje on niezrównaną jakość dźwięku odtwarzanego z urządzenia iPod/iPhone/iPad, zapewniając wrażenia słuchowe bliskie oryginałowi.
do urządzeń iPod/iPhone/iPad
Konstrukcja oparta na zwrotnicy pasywnej pozwala wyraźnie usłyszeć każdą pojedynczą nutę, dzięki czemu odtwarzana muzyka ma czyste i naturalne brzmienie. Dzięki zaawansowanym procesom technologicznym każde pasmo częstotliwości ze spektrum dźwięków słyszalnych jest oddzielane i przesyłane do osobnych przetworników. Sygnały spoza pasma przenoszenia danego przetwornika nie są przesyłane, dzięki czemu zwiększona zostaje jakość dźwięku, a poziom zniekształceń ulega znacznej redukcji. Wraz z najwyższej jakości elektronicznymi komponentami zwrotnica pasywna zapewnia brzmienie, które jest spójne i wierne oryginałowi.
Zaawansowana, w pełni cyfrowa technologia przetwarzania dźwięku zapewnia jego znacznie wyższą jakość w porównaniu z technologią stosowaną w konwencjonalnych stacjach dokujących, które korzystają z analogowego sygnału audio z urządzeń iPod/iPhone. Wykorzystanie cyfrowego sygnału urządzeń iPod/iPhone oraz zastosowanie przetwarzania cyfrowego na wszystkich etapach pozwala uzyskać znacznie wyższy odstęp sygnału do szumu. Wynikiem tego jest niezrównana czystość i idealna równowaga dźwięku.
Większość urządzeń dla audiofilów z najwyższej półki pozwala na wyłączenie wyświetlacza w celu lepszego skupienia się na muzyce i skierowanie całości mocy na przetworniki dźwięku. Tutaj umożliwia to czujnik zbliżeniowy. Wystarczy oddalić się od urządzenia, a podświetlone klawisze funkcyjne automatycznie wygasną. Po zbliżeniu ręki klawisze ponownie zostaną podświetlone, umożliwiając bezproblemowe sterowanie odtwarzaniem.
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