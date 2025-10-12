Zwrotnica pasywna odtwarzająca pełne spektrum dźwięków słyszalnych

Konstrukcja oparta na zwrotnicy pasywnej pozwala wyraźnie usłyszeć każdą pojedynczą nutę, dzięki czemu odtwarzana muzyka ma czyste i naturalne brzmienie. Dzięki zaawansowanym procesom technologicznym każde pasmo częstotliwości ze spektrum dźwięków słyszalnych jest oddzielane i przesyłane do osobnych przetworników. Sygnały spoza pasma przenoszenia danego przetwornika nie są przesyłane, dzięki czemu zwiększona zostaje jakość dźwięku, a poziom zniekształceń ulega znacznej redukcji. Wraz z najwyższej jakości elektronicznymi komponentami zwrotnica pasywna zapewnia brzmienie, które jest spójne i wierne oryginałowi.