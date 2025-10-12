Szybko i wygodnie

Seria 1000 ułatwia i przyspiesza prasowanie dzięki nieprzywierającej stopie i zmiennemu ustawieniu pary, które skutecznie usuwa zagniecenia na wszystkich tkaninach. Duży zbiornik na wodę umożliwia prasowanie większej ilości ubrań przy mniejszej ilości uzupełnień.