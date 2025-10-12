Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
DST1030/20
Nieprzywierająca stopa
Zróżnicowane wytwarzanie pary
Silne uderzenie pary do 90 g
Zabija 99,99% bakterii**
Funkcja antywapienna Calc-Clean
Tryb Eco zmniejsza zużycie energii, zapewniając oszczędność kosztów i zrównoważony rozwój.
Poręczne elementy regulacji temperatury oraz zmiany ustawień natężenia pary są precyzyjne i łatwe w obsłudze, co gwarantuje dobranie odpowiednich parametrów dla prasowanej tkaniny.
Funkcja Calc-Clean wydłuża żywotność żelazka
Opinie
W porównaniu z Philips Featherlight Plus
Testowano zewnętrznie na bawełnianej tkaninie na obecność pałeczki okrężnicy, gronkowca złocistego. i C. Albicans, czas prasowania parą 10 s.