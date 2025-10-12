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Seria 1000Żelazko parowe

DST1030/20

Szybko i wygodnie
Seria 1000 ułatwia i przyspiesza prasowanie dzięki nieprzywierającej stopie i zmiennemu ustawieniu pary, które skutecznie usuwa zagniecenia na wszystkich tkaninach. Duży zbiornik na wodę umożliwia prasowanie większej ilości ubrań przy mniejszej ilości uzupełnień.
Poznaj wszystkie korzyści

Wymagana mniejsza ilość uzupełnień wody*

Szybko i wygodnie

  • Nieprzywierająca stopa

  • Zróżnicowane wytwarzanie pary

  • Silne uderzenie pary do 90 g

  • Zabija 99,99% bakterii**

  • Funkcja antywapienna Calc-Clean

Tryb Eco zmniejsza zużycie energii

Tryb Eco zmniejsza zużycie energii

Tryb Eco zmniejsza zużycie energii, zapewniając oszczędność kosztów i zrównoważony rozwój.

Łatwa kontrola temperatury

Łatwa kontrola temperatury

Poręczne elementy regulacji temperatury oraz zmiany ustawień natężenia pary są precyzyjne i łatwe w obsłudze, co gwarantuje dobranie odpowiednich parametrów dla prasowanej tkaniny.

Rozwiązanie Calc-Clean

Rozwiązanie Calc-Clean

Funkcja Calc-Clean wydłuża żywotność żelazka

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. W porównaniu z Philips Featherlight Plus

  2. Testowano zewnętrznie na bawełnianej tkaninie na obecność pałeczki okrężnicy, gronkowca złocistego. i C. Albicans, czas prasowania parą 10 s.