Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
DST7020/20
Ciągły strumień pary 50 g/min
Silne uderzenie pary 250 g
Stopa SteamGlide Plus
Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać oporne zagniecenia.
Nasza blokada kapania zapobiega wyciekaniu wody na ubrania — pozwala to bez obaw prasować przy dowolnej temperaturze.
Stopa SteamGlide Plus naszego żelazka zapewnia świetny poślizg po wszystkich rodzajach tkanin. Wyróżnia się ponadprzeciętną odpornością na zarysowania i uszkodzenia, jest nieprzywierająca i prosta w czyszczeniu.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Zalety
velká, váží akorát
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá