Łatwe czyszczenie w każdym miejscu

Dzięki przedłużonej końcówce ten specjalnie zaprojektowany odkurzacz FC6050 firmy Philips (3,6 V) z łatwością odkurza wszystkie powierzchnie. Jest wyposażony w 3 wydajne akumulatory z możliwością ponownego ładowania, które umożliwiają skuteczne bezprzewodowe czyszczenie.