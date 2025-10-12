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Produkcja zakończona
FC6050/99
3,6 V
Miniodkurzacz FC6050 firmy Philips jest wyposażony w długą, wąską końcówkę zaprojektowaną specjalnie do dokładnego odkurzania. Ta przedłużona końcówka ułatwia sprzątanie w narożnikach i wzdłuż łuków.
Akumulator w miniodkurzaczu firmy Philips umożliwia bezprzewodowe odkurzanie w każdym miejscu.
Dwustopniowy system filtracji miniodkurzacza firmy Philips uniemożliwia wydostawanie się kurzu z powrotem na zewnątrz. Pierwszy filtr zatrzymuje większość brudu, a drugi, pofałdowany filtr wyłapuje jego mniejsze cząsteczki.
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